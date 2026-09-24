Ножницы по металлу "PIRANHA"усиленные,255 мм,прямой и левый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78349)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
В наличии
Код товара: 658150
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1 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/левые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал губок
CrMo
Длина, мм
255
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA"усиленные,255 мм,прямой и левый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78349)
Ножницы по металлу, усиленные, 255 мм, прямой и левый рез, сталь СrMo, двухкомпонентные рукоятки GROSS PIRANHA 78349 относятся к надежному и безопасному инструменту. Наличие фиксатора защищает губки от раскрытия при транспортировке, что повышает безопасность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/левые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал губок
CrMo
Длина, мм
255
Страна производитель
Китай
Ножницы по металлу, усиленные, 255 мм, прямой и левый рез, сталь СrMo, двухкомпонентные рукоятки GROSS PIRANHA 78349 относятся к надежному и безопасному инструменту. Наличие фиксатора защищает губки от раскрытия при транспортировке, что повышает безопасность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу "PIRANHA"усиленные,255 мм,прямой и левый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78349) - по цене 1840 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA"усиленные,255 мм,прямой и левый рез,сталь-СrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78349)