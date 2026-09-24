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Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330)

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Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 1
Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 2
Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 3
Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 4
Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
полупрофессиональный
  • Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 1
  • Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 2
  • Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 3
  • Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 4
  • Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330)
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330)

Пряморежущие ножницы по металлу Matrix 78330 длиной 250 мм, с обрезиненными рукоятками, используются для разрезания тонких листовых металлических заготовок. Двойной рычажный механизм помогает резать твердые материалы с минимальными усилиями. Ножницы пригодятся профессионалам и любителям слесарного дела.

Преимущества

  • Эффективность — зубчатые лезвия из стали 45 предотвращают выскальзывание заготовки и обеспечивают высокое качество реза.
  • Деформационная стойкость — режущие кромки твердостью 56 HRC выдерживают высокие нагрузки.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони, а специальные упоры предотвращают контакт пальцев с рабочей частью.
  • Безопасное хранение и транспортировка — специальный замок блокирует ножницы в закрытом положении.
  • Возможность подвесного хранения — в петлю на рукоятке можно продеть скобу или шнурок для подвешивания ножниц.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание

Пряморежущие ножницы по металлу Matrix 78330 длиной 250 мм, с обрезиненными рукоятками, используются для разрезания тонких листовых металлических заготовок. Двойной рычажный механизм помогает резать твердые материалы с минимальными усилиями. Ножницы пригодятся профессионалам и любителям слесарного дела.

Преимущества

  • Эффективность — зубчатые лезвия из стали 45 предотвращают выскальзывание заготовки и обеспечивают высокое качество реза.
  • Деформационная стойкость — режущие кромки твердостью 56 HRC выдерживают высокие нагрузки.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные обрезиненные рукоятки не выскальзывают из ладони, а специальные упоры предотвращают контакт пальцев с рабочей частью.
  • Безопасное хранение и транспортировка — специальный замок блокирует ножницы в закрытом положении.
  • Возможность подвесного хранения — в петлю на рукоятке можно продеть скобу или шнурок для подвешивания ножниц.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Matrix (78330) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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