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Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337)

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Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 1
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 2
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 3
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 4
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 5
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 6
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 7
Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
бытовой
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 1
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 2
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 3
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 4
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 5
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 6
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 7
  • Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337)

Ножницы Сибртех 78337 длиной 250 мм, из стали С55, с двухкомпонентными рукоятками, используются для правого реза профильного и листового металла. Предназначены для проведения ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм.

Преимущества

  • Надежность — ножницы из прочной стали 55 выдерживают высокие нагрузки.
  • Деформационная стойкость — режущие кромки закалены до твердости 55 HRC.
  • Эффективная работа — двойной рычажный механизм увеличивает усилие реза.
  • Защита от случайного раскрытия — во время хранения и транспортировки блокировочный замок надежно фиксирует режущие кромки в сомкнутом положении.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
  • Удобное хранение — на одной из рукояток предусмотрена петля для подвешивания на крючок или гвоздь.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Описание

Ножницы Сибртех 78337 длиной 250 мм, из стали С55, с двухкомпонентными рукоятками, используются для правого реза профильного и листового металла. Предназначены для проведения ремонтных и монтажных работ с материалами толщиной до 0,8 мм.

Преимущества

  • Надежность — ножницы из прочной стали 55 выдерживают высокие нагрузки.
  • Деформационная стойкость — режущие кромки закалены до твердости 55 HRC.
  • Эффективная работа — двойной рычажный механизм увеличивает усилие реза.
  • Защита от случайного раскрытия — во время хранения и транспортировки блокировочный замок надежно фиксирует режущие кромки в сомкнутом положении.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке и не выскальзывают из ладони.
  • Удобное хранение — на одной из рукояток предусмотрена петля для подвешивания на крючок или гвоздь.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 250 мм, правый рез, сталь С55,двухкомпонентные рукоятки СИБРТЕХ (78337) - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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