Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
полупрофессиональный
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 658123
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Загружаем...
590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317)
Ножницы по металлу, 225 мм, для фигурного реза, обливные ручки MATRIX 78317 позволяют быстро и эффективно резать листовой материал. Плотное смыкание губок упрощает работу с тонким металлом. Нескользящие рукоятки и стопор позволяют избежать травм во время работы.
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Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Ножницы по металлу, 225 мм, для фигурного реза, обливные ручки MATRIX 78317 позволяют быстро и эффективно резать листовой материал. Плотное смыкание губок упрощает работу с тонким металлом. Нескользящие рукоятки и стопор позволяют избежать травм во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу, 250 мм, для фигурного реза, обливные рукоятки Matrix (78317) - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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