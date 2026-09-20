Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
натуральная кожа, нержавеющая сталь
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 8
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657730
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
натуральная кожа, нержавеющая сталь
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 8
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
20
Описание товара Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - White
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью долговечностью. Имеет привлекательный внешний вид
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
натуральная кожа, нержавеющая сталь
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 8
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью долговечностью. Имеет привлекательный внешний вид
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
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