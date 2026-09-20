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Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black купить с доставкой в Москве
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Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black

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Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 1
Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 2
Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 3
Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 4
Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 5
Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
натуральная кожа, нержавеющая сталь
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 8
  • Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 1
  • Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 2
  • Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 3
  • Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 4
  • Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 5
  • Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657729
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
натуральная кожа, нержавеющая сталь
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 8
Особенности
Настраиваемая длина 135…200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black

**Название товара:** ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap Black. **Описание товара:** Стильный и прочный ремешок для Xiaomi Smart Band 8 станет отличным дополнением к вашему образу. Изготовлен из качественных материалов, он обеспечивает комфорт и долговечность. Ремешок легко устанавливается и надёжно фиксируется на запястье. **Особенности:** * Подходит для модели Xiaomi Smart Band 8. * Стильный дизайн. * Качественные материалы. * Удобство и комфорт при ношении. * Простая установка. Сделайте свой образ ещё более стильным с помощью этого элегантного ремешка для смарт-часов!

Отзывы о товаре Ремешок для фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap - Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
натуральная кожа, нержавеющая сталь
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 8
Особенности
Настраиваемая длина 135…200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Название товара:** ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 8 Chain Strap Black. **Описание товара:** Стильный и прочный ремешок для Xiaomi Smart Band 8 станет отличным дополнением к вашему образу. Изготовлен из качественных материалов, он обеспечивает комфорт и долговечность. Ремешок легко устанавливается и надёжно фиксируется на запястье. **Особенности:** * Подходит для модели Xiaomi Smart Band 8. * Стильный дизайн. * Качественные материалы. * Удобство и комфорт при ношении. * Простая установка. Сделайте свой образ ещё более стильным с помощью этого элегантного ремешка для смарт-часов!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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