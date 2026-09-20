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Кабель UGREEN US535 (90440) USB-C to USB-C 240WPD Fast Charging серый космос купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US535 (90440) USB-C to USB-C 240WPD Fast Charging серый космос

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Кабель UGREEN US535 (90440) USB-C to USB-C 240WPD Fast Charging серый космос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657671
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель UGREEN US535 (90440) USB-C to USB-C 240WPD Fast Charging серый космос

До 240 Вт (48 В/5 А): PD 3.1 USB C Charging Cable USB C обеспечивает максимальную теоретическую мощность зарядки до 240 Вт (48 В/5 А). MacBook Pro 16 можно зарядить до 60% за 40 минут (пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство и адаптер). iPhone 15 можно зарядить от 0 до 60% за 30 минут. Помимо быстрой зарядки, скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с. Примечание: передача данных с экрана и док-станции в режиме DP-Alt не поддерживаются.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US535 (90440) USB-C to USB-C 240WPD Fast Charging серый космос




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
До 240 Вт (48 В/5 А): PD 3.1 USB C Charging Cable USB C обеспечивает максимальную теоретическую мощность зарядки до 240 Вт (48 В/5 А). MacBook Pro 16 можно зарядить до 60% за 40 минут (пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство и адаптер). iPhone 15 можно зарядить от 0 до 60% за 30 минут. Помимо быстрой зарядки, скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с. Примечание: передача данных с экрана и док-станции в режиме DP-Alt не поддерживаются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US535 (90440) USB-C to USB-C 240WPD Fast Charging серый космос - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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