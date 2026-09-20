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Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный

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Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный - фото 1
Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный - фото 1
  • Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657662
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
23х17х3
Вес, г.
50

Описание товара Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный

Этот удобный кабель позволяет подключать игровую приставку с разъемом HDMI к монитору с портом DVI (24+1 pin) или ноутбук с DVI (24+1 pin)-разъемом к монитору с портом HDMI. Он передает сигнал в двух направлениях и поддерживает передачу видео в FullHD. Стоит отметить, что данный кабель является двунаправленным, поэтому любой из коннекторов можно подключить и к источнику видео, и к монитору с такими разъемами. Кабель Ugreen HD106 HDMI — DVI (24+1 pin) поддерживает передачу видео в разрешении до 1920х1200. Гибкая и долговечная оплетка кабеля обеспечивает его удобное использование в течение долгого времени, без спутывания, заломов и загибов. Также, его контакты позолочены, поэтому они не окисляются и сохраняют стабильный сигнал.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Этот удобный кабель позволяет подключать игровую приставку с разъемом HDMI к монитору с портом DVI (24+1 pin) или ноутбук с DVI (24+1 pin)-разъемом к монитору с портом HDMI. Он передает сигнал в двух направлениях и поддерживает передачу видео в FullHD. Стоит отметить, что данный кабель является двунаправленным, поэтому любой из коннекторов можно подключить и к источнику видео, и к монитору с такими разъемами. Кабель Ugreen HD106 HDMI — DVI (24+1 pin) поддерживает передачу видео в разрешении до 1920х1200. Гибкая и долговечная оплетка кабеля обеспечивает его удобное использование в течение долгого времени, без спутывания, заломов и загибов. Также, его контакты позолочены, поэтому они не окисляются и сохраняют стабильный сигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN HD106 (11150) HDMI Male To DVI(24+1) Round Cable черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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