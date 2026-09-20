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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657648
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Описание товара Кабель Satechi Thunderbolt 4 Pro Cable. Длина: 1м. Цвет: черный
Кабель Satechi Thunderbolt 4 Pro (1m), для зарядки до 240 Вт, передачи данных и видео, ST-YTB100K Разрешение до 8K/60 Гц на одном внешнем мониторе Расширенный диапазон мощности поддерживает подачу мощности до 240 Вт. Скорость передачи данных 40 Гбит/с Встроенная поддержка PCIe – пропускная способность 32 Гбит/с Совместимость с предыдущими версиями: USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 2 Прочная плетеная конструкция кабеля – 1 метр. Кабель Thunderbolt 4 Pro Получите доступ к сверхбыстрым скоростям и бесперебойной передаче данных с помощью кабеля Satechi Thunderbolt 4 Pro. Благодаря прочной черной плетеной конструкции, которая скручивается без запутывания, этот 1-метровый пассивный кабель Thunderbolt 4 поддерживает мощность 240 Вт, передачу данных 40 Гпб и блестящее разрешение 8K при подключении к внешнему монитору.
Кабель Satechi Thunderbolt 4 Pro (1m), для зарядки до 240 Вт, передачи данных и видео, ST-YTB100K Разрешение до 8K/60 Гц на одном внешнем мониторе Расширенный диапазон мощности поддерживает подачу мощности до 240 Вт. Скорость передачи данных 40 Гбит/с Встроенная поддержка PCIe – пропускная способность 32 Гбит/с Совместимость с предыдущими версиями: USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 2 Прочная плетеная конструкция кабеля – 1 метр. Кабель Thunderbolt 4 Pro Получите доступ к сверхбыстрым скоростям и бесперебойной передаче данных с помощью кабеля Satechi Thunderbolt 4 Pro. Благодаря прочной черной плетеной конструкции, которая скручивается без запутывания, этот 1-метровый пассивный кабель Thunderbolt 4 поддерживает мощность 240 Вт, передачу данных 40 Гпб и блестящее разрешение 8K при подключении к внешнему монитору.
Кабель Satechi Thunderbolt 4 Pro Cable. Длина: 1м. Цвет: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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