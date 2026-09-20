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Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 16
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 17
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 18
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 18
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656714
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
95

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101)

Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и современное решение для быстрого и эффективного заряда ваших мобильных устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно органично впишется в любое окружение. Бренд Baseus известен своим качеством и инновациями, и это устройство — не исключение. Зарядка поддерживает силу выходного тока 3 А, что обеспечивает быструю зарядку вашего устройства. Особенность данного зарядного устройства — наличие технологии быстрой зарядки, позволяющей сократить время на восстановление заряда. Устройство оснащено одним USB-C портом, что делает его совместимым с современными гаджетами. Выбирая зарядное устройство Baseus, вы получаете сочетание высокого качества, скорости и современного дизайна.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и современное решение для быстрого и эффективного заряда ваших мобильных устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно органично впишется в любое окружение. Бренд Baseus известен своим качеством и инновациями, и это устройство — не исключение. Зарядка поддерживает силу выходного тока 3 А, что обеспечивает быструю зарядку вашего устройства. Особенность данного зарядного устройства — наличие технологии быстрой зарядки, позволяющей сократить время на восстановление заряда. Устройство оснащено одним USB-C портом, что делает его совместимым с современными гаджетами. Выбирая зарядное устройство Baseus, вы получаете сочетание высокого качества, скорости и современного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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