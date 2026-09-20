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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656714
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 25W EU Black (CCSP020101)
Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и современное решение для быстрого и эффективного заряда ваших мобильных устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно органично впишется в любое окружение. Бренд Baseus известен своим качеством и инновациями, и это устройство — не исключение. Зарядка поддерживает силу выходного тока 3 А, что обеспечивает быструю зарядку вашего устройства. Особенность данного зарядного устройства — наличие технологии быстрой зарядки, позволяющей сократить время на восстановление заряда. Устройство оснащено одним USB-C портом, что делает его совместимым с современными гаджетами. Выбирая зарядное устройство Baseus, вы получаете сочетание высокого качества, скорости и современного дизайна.
Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и современное решение для быстрого и эффективного заряда ваших мобильных устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно органично впишется в любое окружение. Бренд Baseus известен своим качеством и инновациями, и это устройство — не исключение. Зарядка поддерживает силу выходного тока 3 А, что обеспечивает быструю зарядку вашего устройства. Особенность данного зарядного устройства — наличие технологии быстрой зарядки, позволяющей сократить время на восстановление заряда. Устройство оснащено одним USB-C портом, что делает его совместимым с современными гаджетами. Выбирая зарядное устройство Baseus, вы получаете сочетание высокого качества, скорости и современного дизайна.
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