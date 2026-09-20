Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 20W EU Black (TZCCSUP-B01)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656710
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
123
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 20W EU Black (TZCCSUP-B01)
Компактное зарядное устройство Baseus TZCCSUP-B01 позволяет быстро заряжать устройства мощностью до 20 Вт. Благодаря сложной системе безопасности он защищает подключенные устройства от повреждений. Его отличает совместимость с целым рядом смартфонов и планшетов, а диапазон переменного напряжения 100–240 В позволяет использовать его практически в любой точке мира. Его огромные возможности идут рука об руку с небольшим размером - вы легко поместите его в кармане!
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Компактное зарядное устройство Baseus TZCCSUP-B01 позволяет быстро заряжать устройства мощностью до 20 Вт. Благодаря сложной системе безопасности он защищает подключенные устройства от повреждений. Его отличает совместимость с целым рядом смартфонов и планшетов, а диапазон переменного напряжения 100–240 В позволяет использовать его практически в любой точке мира. Его огромные возможности идут рука об руку с небольшим размером - вы легко поместите его в кармане!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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