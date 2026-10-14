Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 16
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 17
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 656692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020)
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
90

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020)

Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 с выходной мощностью в пределах 30 Вт и протоколом Power Delivery обеспечивает ускоренную подзарядку аккумулятора в совместимой портативной технике. Оно подходит для смартфона, планшета, ноутбука, гарнитуры. Адаптер предусматривает питание от электрической розетки и оснащен стандартной вилкой. На передней стороне расположен 1 разъем USB стандарта Type-C. Технология GaN защищает от перегрева и повышает безопасность в эксплуатации зарядного устройства Baseus GaN3.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 с выходной мощностью в пределах 30 Вт и протоколом Power Delivery обеспечивает ускоренную подзарядку аккумулятора в совместимой портативной технике. Оно подходит для смартфона, планшета, ноутбука, гарнитуры. Адаптер предусматривает питание от электрической розетки и оснащен стандартной вилкой. На передней стороне расположен 1 разъем USB стандарта Type-C. Технология GaN защищает от перегрева и повышает безопасность в эксплуатации зарядного устройства Baseus GaN3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - по цене 1130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...