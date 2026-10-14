Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
В наличии
Код товара: 656692
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 130 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
90
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020)
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 с выходной мощностью в пределах 30 Вт и протоколом Power Delivery обеспечивает ускоренную подзарядку аккумулятора в совместимой портативной технике. Оно подходит для смартфона, планшета, ноутбука, гарнитуры. Адаптер предусматривает питание от электрической розетки и оснащен стандартной вилкой. На передней стороне расположен 1 разъем USB стандарта Type-C. Технология GaN защищает от перегрева и повышает безопасность в эксплуатации зарядного устройства Baseus GaN3.
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 с выходной мощностью в пределах 30 Вт и протоколом Power Delivery обеспечивает ускоренную подзарядку аккумулятора в совместимой портативной технике. Оно подходит для смартфона, планшета, ноутбука, гарнитуры. Адаптер предусматривает питание от электрической розетки и оснащен стандартной вилкой. На передней стороне расположен 1 разъем USB стандарта Type-C. Технология GaN защищает от перегрева и повышает безопасность в эксплуатации зарядного устройства Baseus GaN3.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Купить Сетевое зарядное устройство Baseus GAN3 30W EU White (CCGN0101020) - по цене 1130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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