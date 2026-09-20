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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656681
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
90

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201)

Универсальное зарядное устройство Baseus Compact Charger 2U 10.5W выполнено в невероятно компактных размерах. Такое зарядное удобно брать с собой в командировку и путешествие. А еще у него два выходных USB-порта, которые могут работать одновременно. С его помощью вы зарядите сразу два гаджета от одной розетки. Многоуровневая система защит, в том числе от перегрева, обеспечивает безопасную зарядку устройств. Встроенный интеллектуальный чип автоматически определяет каждое подключенное устройство и подбирает для каждого оптимальные выходные параметры.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 10.5W EU Black (CCXJ010201)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное зарядное устройство Baseus Compact Charger 2U 10.5W выполнено в невероятно компактных размерах. Такое зарядное удобно брать с собой в командировку и путешествие. А еще у него два выходных USB-порта, которые могут работать одновременно. С его помощью вы зарядите сразу два гаджета от одной розетки. Многоуровневая система защит, в том числе от перегрева, обеспечивает безопасную зарядку устройств. Встроенный интеллектуальный чип автоматически определяет каждое подключенное устройство и подбирает для каждого оптимальные выходные параметры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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