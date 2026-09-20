Внешний аккумулятор Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition Black (PPXJ080001)
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
4.5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
4.5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
Габаритные размеры, мм
154.8x69.4x29.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
535
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank Overseas Edition Black (PPXJ080001)
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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Теги товара: На 20000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
4.5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type A, USB Type C
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Габаритные размеры, мм
154.8x69.4x29.5 мм
Страна производитель
Китай
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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Теги товара: На 20000 mAh
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Теги товара: На 20000 mAh
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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