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Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00)

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Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 1
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 2
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 3
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 4
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 5
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 6
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 7
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 8
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 9
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 10
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 11
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 5
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 6
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 7
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 8
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 9
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 10
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 11
  • Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 656571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00)
4 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
22х22х6
Вес, г.
579

Описание товара Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00)

Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - это высокотехнологичный и стильный выбор для тех, кто ценит качественный звук. Они изготовлены из комбинации ABS, PC и металла, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес наушников составляет всего 265 грамм, что делает их удобными для длительного использования. Наушники оснащены разъемом Type-C и имеют емкость аккумулятора 400 мАч, что позволяет заряжать их всего за 1,5 часа. С поддержкой Bluetooth 5.3, они обеспечивают стабильное и быстрое соединение. Диапазон частот от 20 Гц до 40 кГц гарантирует чистый и глубокий звук, а радиус действия в 10 метров позволяет вам свободно передвигаться без потери сигнала. Со временем прослушивания музыки до 80 часов, вы можете наслаждаться своими любимыми треками в течение длительного времени. Кроме того, наушники Baseus Bowie H1 Pro оснащены продвинутой технологией активного шумоподавления, которая позволяет вам изолироваться от внешних звуков и наслаждаться музыкой без помех. Это делает их идеальным выбором для работы, путешествий или просто для релаксации в уединении.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - это высокотехнологичный и стильный выбор для тех, кто ценит качественный звук. Они изготовлены из комбинации ABS, PC и металла, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес наушников составляет всего 265 грамм, что делает их удобными для длительного использования. Наушники оснащены разъемом Type-C и имеют емкость аккумулятора 400 мАч, что позволяет заряжать их всего за 1,5 часа. С поддержкой Bluetooth 5.3, они обеспечивают стабильное и быстрое соединение. Диапазон частот от 20 Гц до 40 кГц гарантирует чистый и глубокий звук, а радиус действия в 10 метров позволяет вам свободно передвигаться без потери сигнала. Со временем прослушивания музыки до 80 часов, вы можете наслаждаться своими любимыми треками в течение длительного времени. Кроме того, наушники Baseus Bowie H1 Pro оснащены продвинутой технологией активного шумоподавления, которая позволяет вам изолироваться от внешних звуков и наслаждаться музыкой без помех. Это делает их идеальным выбором для работы, путешествий или просто для релаксации в уединении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - по цене 4820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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