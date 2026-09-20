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Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) купить с доставкой в Москве
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Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31)

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Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 1
Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 2
Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 3
Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 4
Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 5
Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 1
  • Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 2
  • Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 3
  • Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 4
  • Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 5
  • Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655899
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x330x405
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х22
Вес, кг.
3.67

Описание товара Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31)

Надежный корпус для ПК HAFF 2808-U3-500W со встроенным блоком питания мощностью 500 Вт (ATX500) — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощную систему с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31)




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x330x405
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.0 x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный корпус для ПК HAFF 2808-U3-500W со встроенным блоком питания мощностью 500 Вт (ATX500) — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощную систему с минимальными усилиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус HAFF 2808-U3 500W 500 Вт (STC 2808-U31) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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