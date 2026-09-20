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Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) купить с доставкой в Москве
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Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)

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Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 1
Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 2
Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 3
Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 4
Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 5
Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 6
Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 7
Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 1
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 2
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 3
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 4
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 5
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 6
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 7
  • Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 050 руб.  1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655864
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
23

Описание товара Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)

Миниатюрный вентилятор Arctic Cooling P8 Max [ACFAN00286A] диаметром 8 см предназначен для своевременного охлаждения офисной или игровой системы. Он способен совершать до 5000 об/мин, что указывает на объем воздушного потока до 40 футов за эту единицу вре

Отзывы о товаре Кулер для корпуса DeepCool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Миниатюрный вентилятор Arctic Cooling P8 Max [ACFAN00286A] диаметром 8 см предназначен для своевременного охлаждения офисной или игровой системы. Он способен совершать до 5000 об/мин, что указывает на объем воздушного потока до 40 футов за эту единицу вре
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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