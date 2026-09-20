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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G)

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Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 9
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 10
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 11
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 12
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 9
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 10
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 11
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 12
  • Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655229
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
49

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G)

Материал: алюминий + АБС + ПК Вход: 12-24 В постоянного тока Выход USB 1: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 10 В = 2 А, 12 В = 1,5 А Макс. 20 Вт Выход USB 2: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 10 В = 2 А, 12 В = 1,5 А Макс. 20 Вт Общая мощность: 20 Вт + 20 Вт (макс. 40 Вт) Размер: H55 мм * ?26,5 мм

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-A0G)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Описание
Материал: алюминий + АБС + ПК Вход: 12-24 В постоянного тока Выход USB 1: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 10 В = 2 А, 12 В = 1,5 А Макс. 20 Вт Выход USB 2: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 10 В = 2 А, 12 В = 1,5 А Макс. 20 Вт Общая мощность: 20 Вт + 20 Вт (макс. 40 Вт) Размер: H55 мм * ?26,5 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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