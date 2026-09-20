Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
40
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655228
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Описание товара Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G)
Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и эффективное решение для зарядки ваших мобильных устройств в автомобиле. Изготовленное из высококачественного пластика и металла, оно гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Устройство поддерживает максимальное выходное напряжение в 20 В, что обеспечивает быструю и безопасную зарядку вашего телефона, позволяя значительно сократить время на восстановление заряда устройства.
Благодаря поддержке функции быстрой зарядки вы можете быть уверены в том, что ваше устройство будет готово к использованию в кратчайшие сроки. Зарядное устройство оборудовано двумя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, будь то смартфон или любое другое совместимое устройство. Этот адаптер идеально подходит для тех, кто проводит много времени за рулем и хочет всегда оставаться на связи. Обеспечьте своим устройствам надежную и быструю подзарядку с зарядным устройством Baseus.
Зарядное устройство для телефонов Baseus — это надежное и эффективное решение для зарядки ваших мобильных устройств в автомобиле. Изготовленное из высококачественного пластика и металла, оно гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Устройство поддерживает максимальное выходное напряжение в 20 В, что обеспечивает быструю и безопасную зарядку вашего телефона, позволяя значительно сократить время на восстановление заряда устройства.
Благодаря поддержке функции быстрой зарядки вы можете быть уверены в том, что ваше устройство будет готово к использованию в кратчайшие сроки. Зарядное устройство оборудовано двумя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, будь то смартфон или любое другое совместимое устройство. Этот адаптер идеально подходит для тех, кто проводит много времени за рулем и хочет всегда оставаться на связи. Обеспечьте своим устройствам надежную и быструю подзарядку с зарядным устройством Baseus.
Автомобильное зарядное устройство Baseus Golden Contactor Pro Dark Gray (CCJD-0G) - стоимость товара 800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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