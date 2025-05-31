Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 7500F создан для геймеров, которые ищут оптимальное соотношение цены и производительности в Full HD и 2K разрешениях. Он отлично справится с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а благодаря шести производительным ядрам подойдет и для потоковой трансляции игрового процесса. Этот процессор устанавливается в новый сокет AM5, что требует материнской платы на чипсетах B650 или X670 и гарантирует поддержку будущих поколений процессоров AMD.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 7500F лежит современная архитектура Zen 4, изготовленная по 5-нм техпроцессу. Четыре высокочастотных ядра обеспечивают выдающуюся однопоточную производительность для игр, а общее количество шести ядер и двенадцати потоков справляется с многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.0 ГГц в режиме Turbo Boost, что подкреплено 38 МБ общего кэша (L2+L3) для мгновенной отдачи данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти этого CPU поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что является ключевым для раскрытия потенциала платформы AM5. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 5200 МГц (JEDEC) и существенно выше с поддержкой EXPO. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированная графика в данной модели отсутствует, что отражает буква "F" в названии.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, что указывает на его энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для стабильной работы будет достаточно качественного башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через множитель недоступен, однако технологии AMD Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer позволяют интеллектуально управлять производительностью и напряжениями для получения дополнительного прироста.
Интегрированная графика и доп. функции
Поскольку модель 7500F не включает встроенное графическое ядро, для работы системы обязательна дискретная видеокарта. Это открывает доступ к передовым технологиям платформы AM5, таким как Smart Access Memory (Resizable BAR), который увеличивает производительность в играх при использовании видеокарт AMD Radeon. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций для ускорения вычислений.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии Ryzen 7000. Отсутствие встроенной графики делает видеокарту обязательным компонентом сборки. Для полного раскрытия потенциала памяти DDR5 рекомендуется выбирать комплекты, сертифицированные по стандарту EXPO. После сборки стоит провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурных режимов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С разблокированным множителем
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Для кого и под какие задачи
Процессор AMD Ryzen 5 7500F создан для геймеров, которые ищут оптимальное соотношение цены и производительности в Full HD и 2K разрешениях. Он отлично справится с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а благодаря шести производительным ядрам подойдет и для потоковой трансляции игрового процесса. Этот процессор устанавливается в новый сокет AM5, что требует материнской платы на чипсетах B650 или X670 и гарантирует поддержку будущих поколений процессоров AMD.
Архитектура, ядра и частоты
В основе Ryzen 5 7500F лежит современная архитектура Zen 4, изготовленная по 5-нм техпроцессу. Четыре высокочастотных ядра обеспечивают выдающуюся однопоточную производительность для игр, а общее количество шести ядер и двенадцати потоков справляется с многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.0 ГГц в режиме Turbo Boost, что подкреплено 38 МБ общего кэша (L2+L3) для мгновенной отдачи данных.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти этого CPU поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что является ключевым для раскрытия потенциала платформы AM5. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 5200 МГц (JEDEC) и существенно выше с поддержкой EXPO. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированная графика в данной модели отсутствует, что отражает буква "F" в названии.
TDP, питание и разгон
Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, что указывает на его энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для стабильной работы будет достаточно качественного башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через множитель недоступен, однако технологии AMD Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer позволяют интеллектуально управлять производительностью и напряжениями для получения дополнительного прироста.
Интегрированная графика и доп. функции
Поскольку модель 7500F не включает встроенное графическое ядро, для работы системы обязательна дискретная видеокарта. Это открывает доступ к передовым технологиям платформы AM5, таким как Smart Access Memory (Resizable BAR), который увеличивает производительность в играх при использовании видеокарт AMD Radeon. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций для ускорения вычислений.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии Ryzen 7000. Отсутствие встроенной графики делает видеокарту обязательным компонентом сборки. Для полного раскрытия потенциала памяти DDR5 рекомендуется выбирать комплекты, сертифицированные по стандарту EXPO. После сборки стоит провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурных режимов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения, Intel 13-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7000, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С разблокированным множителем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор за небольшие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
приехал проц 1й ревизии. это плюс. проц без упаковки. просто зажат в куске паралона. это минус.
Достоинства:
Комментарий:
работает без проблем Спок использования уже 3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
процессор работает все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целым и невредимым. Состояние полностью новое, в этом я не сомневаюсь. Единственное, что меня смутило, так это упаковка, ибо она состоит только из поролона и картона, что вызвало у меня неприятные эмоции. За эту цену хотелось бы более хорошей упаковки, ибо это довольно хрупкая деталь, но в итоге все пришло невредимым. Спасибо вам за хороший товар!
Достоинства:
Комментарий:
Новый . без следов эксплуатации ! Лучшая цена на момент покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Раньше срока . Всё работает отлично .
Достоинства:
Комментарий:
Про хорош, пашет как надо, под воздушных охлаждением до 65 греется, можно и меньше, но кулер будет слышно, пашет на 5 ггрц ваще спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый,хорошо упакованный
Достоинства:
Комментарий:
Прислали 7500F первой ревизии. Материнская плата по умолчанию в нагрузках дает не больше 1,1в. Райзен мастер дал -30 по курве, но из-за стоковых низких напряжений, такие настройки PBO не стабильны. Ограничил курву до -20, без разгона. Температуры под кулером PentaWave Z06D в корпусе Montech AIR 903 Base в стресс тестах не поднимается выше 60. Хотя надо учитывать, что температура окружающего воздуха на данный момент низкая, не больше 25 гр.
Достоинства:
Комментарий:
пришел, работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
новый и работает,всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, в хорошей упаковке. Процессор супер, быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор с виду новый, пришел в трех слоях поролона, в работе пока не проверял, надеюсь что все без проблем будет.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Пришло в срок. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, нареканий нету
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный процессор, пришёл быстро, новый
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, со своими задачами справляется)
Достоинства:
Комментарий:
просто пушка .отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Боялся, что процессор привезут левый и смущал отсутствующий ряд чего-то там, но он спокойно подошёл в материнку и запустился. По прошествии двух недель проблем нет. Фото не делал, да их и так много в отзывах
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Взял в пару к 7800xt. Жду оперативку а там видно будет
Достоинства:
Комментарий:
все работает, когда осматривал никаких внешних дефектов не нашёл!! вообщем топ !!
Достоинства:
Комментарий:
упаковано было очень хорошо. я довольна)
Достоинства:
Комментарий:
а кто-нибудь скажет какая разница между ними?
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, аккуратно упакован, рабочий
Достоинства:
Комментарий:
пришел хорошо запакованным, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, процессор рабочий, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Вроде бы норм - позже дополню
Достоинства:
Комментарий:
ребенку очень понравился, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
классно упаковано,товар соответствует ожиданиям , продавца однозначно РЕКОМЕНДУЮ
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, следов эксплуатации нет, товар новый
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор за небольшие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
приехал проц 1й ревизии. это плюс. проц без упаковки. просто зажат в куске паралона. это минус.
Достоинства:
Комментарий:
работает без проблем Спок использования уже 3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
процессор работает все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целым и невредимым. Состояние полностью новое, в этом я не сомневаюсь. Единственное, что меня смутило, так это упаковка, ибо она состоит только из поролона и картона, что вызвало у меня неприятные эмоции. За эту цену хотелось бы более хорошей упаковки, ибо это довольно хрупкая деталь, но в итоге все пришло невредимым. Спасибо вам за хороший товар!
Достоинства:
Комментарий:
Новый . без следов эксплуатации ! Лучшая цена на момент покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Раньше срока . Всё работает отлично .
Достоинства:
Комментарий:
Про хорош, пашет как надо, под воздушных охлаждением до 65 греется, можно и меньше, но кулер будет слышно, пашет на 5 ггрц ваще спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новый,хорошо упакованный
Достоинства:
Комментарий:
Прислали 7500F первой ревизии. Материнская плата по умолчанию в нагрузках дает не больше 1,1в. Райзен мастер дал -30 по курве, но из-за стоковых низких напряжений, такие настройки PBO не стабильны. Ограничил курву до -20, без разгона. Температуры под кулером PentaWave Z06D в корпусе Montech AIR 903 Base в стресс тестах не поднимается выше 60. Хотя надо учитывать, что температура окружающего воздуха на данный момент низкая, не больше 25 гр.
Достоинства:
Комментарий:
пришел, работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
новый и работает,всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, в хорошей упаковке. Процессор супер, быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор с виду новый, пришел в трех слоях поролона, в работе пока не проверял, надеюсь что все без проблем будет.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Пришло в срок. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Процессор рабочий, нареканий нету
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный процессор, пришёл быстро, новый
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, со своими задачами справляется)
Достоинства:
Комментарий:
просто пушка .отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Боялся, что процессор привезут левый и смущал отсутствующий ряд чего-то там, но он спокойно подошёл в материнку и запустился. По прошествии двух недель проблем нет. Фото не делал, да их и так много в отзывах
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. Взял в пару к 7800xt. Жду оперативку а там видно будет
Достоинства:
Комментарий:
все работает, когда осматривал никаких внешних дефектов не нашёл!! вообщем топ !!
Достоинства:
Комментарий:
упаковано было очень хорошо. я довольна)
Достоинства:
Комментарий:
а кто-нибудь скажет какая разница между ними?
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, аккуратно упакован, рабочий
Достоинства:
Комментарий:
пришел хорошо запакованным, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, процессор рабочий, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Вроде бы норм - позже дополню
Достоинства:
Комментарий:
ребенку очень понравился, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
классно упаковано,товар соответствует ожиданиям , продавца однозначно РЕКОМЕНДУЮ
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, следов эксплуатации нет, товар новый