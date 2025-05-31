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Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM

32 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 7500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655187
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM
12 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 7500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Тактовая частота
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 7500F создан для геймеров, которые ищут оптимальное соотношение цены и производительности в Full HD и 2K разрешениях. Он отлично справится с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а благодаря шести производительным ядрам подойдет и для потоковой трансляции игрового процесса. Этот процессор устанавливается в новый сокет AM5, что требует материнской платы на чипсетах B650 или X670 и гарантирует поддержку будущих поколений процессоров AMD.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 5 7500F лежит современная архитектура Zen 4, изготовленная по 5-нм техпроцессу. Четыре высокочастотных ядра обеспечивают выдающуюся однопоточную производительность для игр, а общее количество шести ядер и двенадцати потоков справляется с многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.0 ГГц в режиме Turbo Boost, что подкреплено 38 МБ общего кэша (L2+L3) для мгновенной отдачи данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти этого CPU поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что является ключевым для раскрытия потенциала платформы AM5. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 5200 МГц (JEDEC) и существенно выше с поддержкой EXPO. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированная графика в данной модели отсутствует, что отражает буква "F" в названии.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, что указывает на его энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для стабильной работы будет достаточно качественного башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через множитель недоступен, однако технологии AMD Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer позволяют интеллектуально управлять производительностью и напряжениями для получения дополнительного прироста.

Интегрированная графика и доп. функции

Поскольку модель 7500F не включает встроенное графическое ядро, для работы системы обязательна дискретная видеокарта. Это открывает доступ к передовым технологиям платформы AM5, таким как Smart Access Memory (Resizable BAR), который увеличивает производительность в играх при использовании видеокарт AMD Radeon. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций для ускорения вычислений.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии Ryzen 7000. Отсутствие встроенной графики делает видеокарту обязательным компонентом сборки. Для полного раскрытия потенциала памяти DDR5 рекомендуется выбирать комплекты, сертифицированные по стандарту EXPO. После сборки стоит провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурных режимов.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
iheverything

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор за небольшие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
приехал проц 1й ревизии. это плюс. проц без упаковки. просто зажат в куске паралона. это минус.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
работает без проблем Спок использования уже 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
процессор работает все отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целым и невредимым. Состояние полностью новое, в этом я не сомневаюсь. Единственное, что меня смутило, так это упаковка, ибо она состоит только из поролона и картона, что вызвало у меня неприятные эмоции. За эту цену хотелось бы более хорошей упаковки, ибо это довольно хрупкая деталь, но в итоге все пришло невредимым. Спасибо вам за хороший товар!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Новый . без следов эксплуатации ! Лучшая цена на момент покупки.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Раньше срока . Всё работает отлично .
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Тимофей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Про хорош, пашет как надо, под воздушных охлаждением до 65 греется, можно и меньше, но кулер будет слышно, пашет на 5 ггрц ваще спокойно
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый,хорошо упакованный
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Артур И.

Достоинства:


Комментарий:
Прислали 7500F первой ревизии. Материнская плата по умолчанию в нагрузках дает не больше 1,1в. Райзен мастер дал -30 по курве, но из-за стоковых низких напряжений, такие настройки PBO не стабильны. Ограничил курву до -20, без разгона. Температуры под кулером PentaWave Z06D в корпусе Montech AIR 903 Base в стресс тестах не поднимается выше 60. Хотя надо учитывать, что температура окружающего воздуха на данный момент низкая, не больше 25 гр.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
пришел, работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
новый и работает,всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, в хорошей упаковке. Процессор супер, быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор с виду новый, пришел в трех слоях поролона, в работе пока не проверял, надеюсь что все без проблем будет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Nazar B.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Пришло в срок. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор рабочий, нареканий нету
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный процессор, пришёл быстро, новый
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, со своими задачами справляется)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
просто пушка .отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Боялся, что процессор привезут левый и смущал отсутствующий ряд чего-то там, но он спокойно подошёл в материнку и запустился. По прошествии двух недель проблем нет. Фото не делал, да их и так много в отзывах
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Взял в пару к 7800xt. Жду оперативку а там видно будет
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, когда осматривал никаких внешних дефектов не нашёл!! вообщем топ !!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
miwaosu

Достоинства:


Комментарий:
упаковано было очень хорошо. я довольна)
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
а кто-нибудь скажет какая разница между ними?
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, аккуратно упакован, рабочий
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел хорошо запакованным, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Егор О.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, процессор рабочий, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде бы норм - позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
ребенку очень понравился, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Хорошо упакован
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
классно упаковано,товар соответствует ожиданиям , продавца однозначно РЕКОМЕНДУЮ
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, следов эксплуатации нет, товар новый



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
AMD Ryzen 5 7500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
5
Ядро
Raphael
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Развернуть
Тактовая частота
3.7
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 7500F создан для геймеров, которые ищут оптимальное соотношение цены и производительности в Full HD и 2K разрешениях. Он отлично справится с современными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а благодаря шести производительным ядрам подойдет и для потоковой трансляции игрового процесса. Этот процессор устанавливается в новый сокет AM5, что требует материнской платы на чипсетах B650 или X670 и гарантирует поддержку будущих поколений процессоров AMD.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Ryzen 5 7500F лежит современная архитектура Zen 4, изготовленная по 5-нм техпроцессу. Четыре высокочастотных ядра обеспечивают выдающуюся однопоточную производительность для игр, а общее количество шести ядер и двенадцати потоков справляется с многозадачностью. Базовая частота процессора составляет 3.7 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.0 ГГц в режиме Turbo Boost, что подкреплено 38 МБ общего кэша (L2+L3) для мгновенной отдачи данных.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти этого CPU поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что является ключевым для раскрытия потенциала платформы AM5. Максимальная поддерживаемая частота ОЗУ достигает 5200 МГц (JEDEC) и существенно выше с поддержкой EXPO. Процессор оснащен 24 линиями PCIe 5.0, что удваивает пропускную способность для будущих видеокарт и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированная графика в данной модели отсутствует, что отражает буква "F" в названии.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение процессора составляет 65 Вт, что указывает на его энергоэффективность и скромные требования к системе охлаждения. Для стабильной работы будет достаточно качественного башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через множитель недоступен, однако технологии AMD Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer позволяют интеллектуально управлять производительностью и напряжениями для получения дополнительного прироста.

Интегрированная графика и доп. функции

Поскольку модель 7500F не включает встроенное графическое ядро, для работы системы обязательна дискретная видеокарта. Это открывает доступ к передовым технологиям платформы AM5, таким как Smart Access Memory (Resizable BAR), который увеличивает производительность в играх при использовании видеокарт AMD Radeon. Процессор также поддерживает современные наборы инструкций для ускорения вычислений.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS для гарантированной совместимости с процессорами серии Ryzen 7000. Отсутствие встроенной графики делает видеокарту обязательным компонентом сборки. Для полного раскрытия потенциала памяти DDR5 рекомендуется выбирать комплекты, сертифицированные по стандарту EXPO. После сборки стоит провести стресс-тесты системы для проверки стабильности работы и температурных режимов.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
iheverything

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор за небольшие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
приехал проц 1й ревизии. это плюс. проц без упаковки. просто зажат в куске паралона. это минус.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
работает без проблем Спок использования уже 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
процессор работает все отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целым и невредимым. Состояние полностью новое, в этом я не сомневаюсь. Единственное, что меня смутило, так это упаковка, ибо она состоит только из поролона и картона, что вызвало у меня неприятные эмоции. За эту цену хотелось бы более хорошей упаковки, ибо это довольно хрупкая деталь, но в итоге все пришло невредимым. Спасибо вам за хороший товар!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Новый . без следов эксплуатации ! Лучшая цена на момент покупки.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Раньше срока . Всё работает отлично .
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Тимофей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Про хорош, пашет как надо, под воздушных охлаждением до 65 греется, можно и меньше, но кулер будет слышно, пашет на 5 ггрц ваще спокойно
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый,хорошо упакованный
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Артур И.

Достоинства:


Комментарий:
Прислали 7500F первой ревизии. Материнская плата по умолчанию в нагрузках дает не больше 1,1в. Райзен мастер дал -30 по курве, но из-за стоковых низких напряжений, такие настройки PBO не стабильны. Ограничил курву до -20, без разгона. Температуры под кулером PentaWave Z06D в корпусе Montech AIR 903 Base в стресс тестах не поднимается выше 60. Хотя надо учитывать, что температура окружающего воздуха на данный момент низкая, не больше 25 гр.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
пришел, работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
новый и работает,всё нормально
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, в хорошей упаковке. Процессор супер, быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор с виду новый, пришел в трех слоях поролона, в работе пока не проверял, надеюсь что все без проблем будет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Nazar B.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Пришло в срок. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор рабочий, нареканий нету
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный процессор, пришёл быстро, новый
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, со своими задачами справляется)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
просто пушка .отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Боялся, что процессор привезут левый и смущал отсутствующий ряд чего-то там, но он спокойно подошёл в материнку и запустился. По прошествии двух недель проблем нет. Фото не делал, да их и так много в отзывах
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Взял в пару к 7800xt. Жду оперативку а там видно будет
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, когда осматривал никаких внешних дефектов не нашёл!! вообщем топ !!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
miwaosu

Достоинства:


Комментарий:
упаковано было очень хорошо. я довольна)
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
а кто-нибудь скажет какая разница между ними?
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Полина С.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, аккуратно упакован, рабочий
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел хорошо запакованным, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Егор О.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, процессор рабочий, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде бы норм - позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
ребенку очень понравился, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Хорошо упакован
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
классно упаковано,товар соответствует ожиданиям , продавца однозначно РЕКОМЕНДУЮ
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, следов эксплуатации нет, товар новый


Процессор AMD Ryzen 5 7500F AM5 (100-000000597) OEM – стоимость товара 12070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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