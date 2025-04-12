Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM
Процессор Intel Core i7-14700 - это высокопроизводительное решение для настольных ПК и рабочих станций. Он обеспечивает отличную производительность и надежность, благодаря использованию современных технологий и материалов. Процессор Intel Core i7-14700 оснащен 20 ядрами и 28 потоками, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и позволяет выполнять несколько задач одновременно. Процессор поддерживает память DDR4 и DDR5, что позволяет использовать различные типы оперативной памяти для повышения производительности и эффективности работы. Intel Core i7-14700 поддерживает до 192 Гб оперативной памяти, что позволяет работать с большими объемами данных и сложными приложениями. Процессор оснащен интегрированным графическим ядром UHD Graphics 770, которое обеспечивает высокую производительность графики и позволяет работать с графическими приложениями без необходимости использования дискретной видеокарты. Процессор Intel Core i7-14700 имеет тепловыделение 65 Вт, что делает его энергоэффективным решением для настольных ПК и рабочих станций. Процессор Intel Core i7-14700 поставляется в BOX-комплектации, что позволяет пользователю самостоятельно собрать систему, соответствующую его требованиям. Процессор Intel Core i7-14700 является игровым процессором, что делает его отличным выбором для геймеров и тех, кто проводит много времени за играми. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает ECC, что обеспечивает дополнительную надежность и стабильность работы системы. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает версию PCI-Express 5.0, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет использовать самые современные компоненты для расширения системы. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает микроархитектуру Raptor Lake, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. Процессор Intel Core i7-14700 был выпущен в первом квартале 2024 года, что делает его актуальным решением для современных пользователей.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
Процессор хороший, приехал в палете хорошо упакованный. Поставил сво арктик 420, водянка справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, работает. Вставил в новый системный блок. Процессор завелся сразу. Самая низкая цена.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM
Достоинства:
Комментарий:
Процессор хороший, приехал в палете хорошо упакованный. Поставил сво арктик 420, водянка справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, работает. Вставил в новый системный блок. Процессор завелся сразу. Самая низкая цена.