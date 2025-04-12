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Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM

2 Отзывы
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Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
28
Объем кэша L3
33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 930 руб. 
Начислим 543 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM
33 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
28
Объем кэша L2
28
Объем кэша L3
33
Тактовая частота
2.1
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM

Процессор Intel Core i7-14700 - это высокопроизводительное решение для настольных ПК и рабочих станций. Он обеспечивает отличную производительность и надежность, благодаря использованию современных технологий и материалов. Процессор Intel Core i7-14700 оснащен 20 ядрами и 28 потоками, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и позволяет выполнять несколько задач одновременно. Процессор поддерживает память DDR4 и DDR5, что позволяет использовать различные типы оперативной памяти для повышения производительности и эффективности работы. Intel Core i7-14700 поддерживает до 192 Гб оперативной памяти, что позволяет работать с большими объемами данных и сложными приложениями. Процессор оснащен интегрированным графическим ядром UHD Graphics 770, которое обеспечивает высокую производительность графики и позволяет работать с графическими приложениями без необходимости использования дискретной видеокарты. Процессор Intel Core i7-14700 имеет тепловыделение 65 Вт, что делает его энергоэффективным решением для настольных ПК и рабочих станций. Процессор Intel Core i7-14700 поставляется в BOX-комплектации, что позволяет пользователю самостоятельно собрать систему, соответствующую его требованиям. Процессор Intel Core i7-14700 является игровым процессором, что делает его отличным выбором для геймеров и тех, кто проводит много времени за играми. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает ECC, что обеспечивает дополнительную надежность и стабильность работы системы. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает версию PCI-Express 5.0, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет использовать самые современные компоненты для расширения системы. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает микроархитектуру Raptor Lake, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. Процессор Intel Core i7-14700 был выпущен в первом квартале 2024 года, что делает его актуальным решением для современных пользователей.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM

Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор хороший, приехал в палете хорошо упакованный. Поставил сво арктик 420, водянка справляется.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вадим О.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, работает. Вставил в новый системный блок. Процессор завелся сразу. Самая низкая цена.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
28
Объем кэша L2
28
Объем кэша L3
33
Тактовая частота
2.1
Развернуть
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i7-14700 - это высокопроизводительное решение для настольных ПК и рабочих станций. Он обеспечивает отличную производительность и надежность, благодаря использованию современных технологий и материалов. Процессор Intel Core i7-14700 оснащен 20 ядрами и 28 потоками, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и позволяет выполнять несколько задач одновременно. Процессор поддерживает память DDR4 и DDR5, что позволяет использовать различные типы оперативной памяти для повышения производительности и эффективности работы. Intel Core i7-14700 поддерживает до 192 Гб оперативной памяти, что позволяет работать с большими объемами данных и сложными приложениями. Процессор оснащен интегрированным графическим ядром UHD Graphics 770, которое обеспечивает высокую производительность графики и позволяет работать с графическими приложениями без необходимости использования дискретной видеокарты. Процессор Intel Core i7-14700 имеет тепловыделение 65 Вт, что делает его энергоэффективным решением для настольных ПК и рабочих станций. Процессор Intel Core i7-14700 поставляется в BOX-комплектации, что позволяет пользователю самостоятельно собрать систему, соответствующую его требованиям. Процессор Intel Core i7-14700 является игровым процессором, что делает его отличным выбором для геймеров и тех, кто проводит много времени за играми. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает ECC, что обеспечивает дополнительную надежность и стабильность работы системы. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает версию PCI-Express 5.0, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет использовать самые современные компоненты для расширения системы. Процессор Intel Core i7-14700 поддерживает микроархитектуру Raptor Lake, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. Процессор Intel Core i7-14700 был выпущен в первом квартале 2024 года, что делает его актуальным решением для современных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор хороший, приехал в палете хорошо упакованный. Поставил сво арктик 420, водянка справляется.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Вадим О.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, работает. Вставил в новый системный блок. Процессор завелся сразу. Самая низкая цена.


Процессор Intel Core i7 14700 Soc-1700 (CM8071504820817) OEM - стоимость товара 33930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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