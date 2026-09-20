Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X, 105 мм, 26 функций, кожаный чехол 3.0224.LB1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655129
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
210
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X, 105 мм, 26 функций, кожаный чехол 3.0224.LB1
Мультитул станет отличным выбором, когда нужно что-то починить, открутить, собрать или смастерить без применения целого ящика инструментов. Эта модель поможет при ремонте техники и электроники, во время туристического похода и при решении бытовых проблем.
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Мультитул станет отличным выбором, когда нужно что-то починить, открутить, собрать или смастерить без применения целого ящика инструментов. Эта модель поможет при ремонте техники и электроники, во время туристического похода и при решении бытовых проблем.
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X, 105 мм, 26 функций, кожаный чехол 3.0224.LB1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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