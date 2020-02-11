Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G

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|Бренд
|Street Storm
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|170°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|1.5
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|9.6
|Высота, см
|3.9
|Вес, кг
|0.078
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11.02.2020
двухкамерный, как холодильник)) в смысле с двумя камерами, качество видео хорошее, функций много, необычный дизайн
Недостатки:
не нашел, поэтому радуюсь достоинствам
Комментарий:
Самый большой плюс, что 2 камеры сразу, это понятно. Кстати, обе снимают в нормальном качестве. Понравилось, что крепление быстросъемное, можно развернуть видеорегистратор в сторону пассажирских окон, мало ли что на дороге произойдет. Еще тут очень хорошее качество сборки, чуть ли не премиум, но это мне так кажется. Функциями тоже не обделен, wdr, hdr, gps трекинг маршрута, стабилизация изображения, шумоподавление и тд и тп. Покупкой доволен!