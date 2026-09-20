Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG
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Характеристики
Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Clue USB Bordo SB64GBCLU-BG
USB Flash Smartbuy пополнит собой арсенал помощников и предоставит в ваше распоряжение 64 ГБ свободной памяти, которую можно занять наиболее важными файлами. Доверьте представленной модели хранение различной информации, чтобы в любой удобный момент получить к ней мгновенный доступ. Память USB Flash Smartbuy Clue облачена в компактный корпус из прочного пластика, выполненный в лаконичном белом цвете. Он успешно защищает устройство от различных агрессивных воздействий, включая механические повреждения. Для подключения к цифровой технике модель использует стандартный штекер USB, на который при хранении и транспортировке надевается комплектный колпачок для защиты от загрязнений и случайной поломки. Синхронизация флешки с компьютером или ноутбуком не требует установки специального ПО.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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