Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654099
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042
Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS с адаптером - 47042.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКарта памяти Netac microSD P500 32Gb (NT02P500STN-032G-S)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКарта памяти microSDHC 32GB Netac P500 NT02P500STN-032G-R (с SD...
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 64Gb Class 10 UHS-I + ADP
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy MicroSD 32Gb Class 10 Pro UHS-I U3 SB32GBS...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКарта памяти Netac microSD P500 Extreme Pro 32Gb (NT02P500PRO-03...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКарта памяти microSDHC 64GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-064G-S) ...
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитКарта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-S)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитКарта памяти Sandisk micro SDHC 32Gb Ultra Class 10 UHS-I (80/10...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитКарта памяти Netac microSD P500 64Gb (NT02P500STN-064G-R)
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитКарта памяти Adata micro SDHC 32Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитКарта памяти SDHC 64GB Netac P600 NT02P600STN-064G-R
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS с адаптером - 47042.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, скорость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работают
Достоинства:
Комментарий:
работает!
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
установил в телефон, памяти добавилось, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Всё отлично. Вставил в поворотную камеру и сразу заработала.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая память, в камере наблюдения работает хорошо, проверенный производитель.
Достоинства:
Комментарий:
поставил в телефон, работает. посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Внушает доверие производитель. Раньше всегда использовать его диски DVD для записи. Не подводили. Сейчас флешка уже в телефоне и уже работает. Надеюсь на достойный срок её полезной жизни. До приобретения этой, пользовался флешкой от Kodak. Работала 3 месяца и сдохла. А ведь было НАЗВАНИЕ.
Достоинства:
Комментарий:
Карта отличная,цена качество все на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Карточка рабочая, покупал для смартфона - пока полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. В
Достоинства:
Комментарий:
в видеорегистраторе 70mai работает отлично!!! вставил, регистратор сказал, что надо форматировать. на нем же и запустил форматирование. перед этим пробовал флешки дешевле, класса U1 - регистратор их не принял.
Достоинства:
Комментарий:
для телефона Ксиаоми Ред ми 9А подошла отлично. Я ее не форматировала, полезный объем показывает 58 гигов, данные перенесла со старой карты, все записалось хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пока пойдет, посмотрим сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта. Первая работает уже больше года в телефоне. Не экономьте не берите всякий шлак и подделки на Самсунг и Кингстон.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор принял без форматирования, работает без проблем и ошибок, что называется вставил и забыл. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Карта супер
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая. Доволен
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Брал к камере наблюдения. Установил, отформатировал, работает. Скорости в моëм случае хватает. Доволен. О надëжности судить пока рано.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
Подошло для видеокамер. Прекрасно считывает без форматирования
Достоинства:
Комментарий:
Эксплуатация покажет. Прошлой хватило на 4 года работы в видеорегистраторе.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в камере наблюдения
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видеорегистратора. Тесты на скорость чтения и записи не делал. В работе пол года, проблем пока не возникало. Учитывая, что мой рег привередливый до SD карточек, с данной картой работает хорошо, не виснет и не глючит, значит карточка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Для видеоредактора incar sdr-145 подошла. Форматировать ее не пришлось. Флешка идет сразу в формате fat 32. Видео пишет все открывается.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
По скоростям тесты в exfat и ntfs
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь, поработает
Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально, скорость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работают
Достоинства:
Комментарий:
работает!
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
установил в телефон, памяти добавилось, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Всё отлично. Вставил в поворотную камеру и сразу заработала.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая память, в камере наблюдения работает хорошо, проверенный производитель.
Достоинства:
Комментарий:
поставил в телефон, работает. посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Внушает доверие производитель. Раньше всегда использовать его диски DVD для записи. Не подводили. Сейчас флешка уже в телефоне и уже работает. Надеюсь на достойный срок её полезной жизни. До приобретения этой, пользовался флешкой от Kodak. Работала 3 месяца и сдохла. А ведь было НАЗВАНИЕ.
Достоинства:
Комментарий:
Карта отличная,цена качество все на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Карточка рабочая, покупал для смартфона - пока полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. В
Достоинства:
Комментарий:
в видеорегистраторе 70mai работает отлично!!! вставил, регистратор сказал, что надо форматировать. на нем же и запустил форматирование. перед этим пробовал флешки дешевле, класса U1 - регистратор их не принял.
Достоинства:
Комментарий:
для телефона Ксиаоми Ред ми 9А подошла отлично. Я ее не форматировала, полезный объем показывает 58 гигов, данные перенесла со старой карты, все записалось хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пока пойдет, посмотрим сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта. Первая работает уже больше года в телефоне. Не экономьте не берите всякий шлак и подделки на Самсунг и Кингстон.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Регистратор принял без форматирования, работает без проблем и ошибок, что называется вставил и забыл. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Карта супер
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая. Доволен
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Брал к камере наблюдения. Установил, отформатировал, работает. Скорости в моëм случае хватает. Доволен. О надëжности судить пока рано.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
Подошло для видеокамер. Прекрасно считывает без форматирования
Достоинства:
Комментарий:
Эксплуатация покажет. Прошлой хватило на 4 года работы в видеорегистраторе.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в камере наблюдения
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видеорегистратора. Тесты на скорость чтения и записи не делал. В работе пол года, проблем пока не возникало. Учитывая, что мой рег привередливый до SD карточек, с данной картой работает хорошо, не виснет и не глючит, значит карточка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Для видеоредактора incar sdr-145 подошла. Форматировать ее не пришлось. Флешка идет сразу в формате fat 32. Видео пишет все открывается.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
По скоростям тесты в exfat и ntfs
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь, поработает