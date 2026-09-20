Top.Mail.Ru
Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654092
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC

Устройства Delkin 128GB BLACK UHS-I (U3/V30) Карта памяти SDXC сочетает в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной скоростью, а также гарантию качества, как никакая другая карта. Разработанные для использования в зеркальных камерах и продвинутых видеокамерах, которым требуются более высокие скорости для сложных режимов съемки, карты SD BLACK надежно хранят больше данных, не увеличивая буфер камеры.

Отзывы о товаре Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delkin
Тип товара
Карта памяти
Описание
Устройства Delkin 128GB BLACK UHS-I (U3/V30) Карта памяти SDXC сочетает в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной скоростью, а также гарантию качества, как никакая другая карта. Разработанные для использования в зеркальных камерах и продвинутых видеокамерах, которым требуются более высокие скорости для сложных режимов съемки, карты SD BLACK надежно хранят больше данных, не увеличивая буфер камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...