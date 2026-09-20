Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654092
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC
Устройства Delkin 128GB BLACK UHS-I (U3/V30) Карта памяти SDXC сочетает в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной скоростью, а также гарантию качества, как никакая другая карта. Разработанные для использования в зеркальных камерах и продвинутых видеокамерах, которым требуются более высокие скорости для сложных режимов съемки, карты SD BLACK надежно хранят больше данных, не увеличивая буфер камеры.
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Устройства Delkin 128GB BLACK UHS-I (U3/V30) Карта памяти SDXC сочетает в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной скоростью, а также гарантию качества, как никакая другая карта. Разработанные для использования в зеркальных камерах и продвинутых видеокамерах, которым требуются более высокие скорости для сложных режимов съемки, карты SD BLACK надежно хранят больше данных, не увеличивая буфер камеры.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SD Delkin 128GB BLACK UHS-I SDXC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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