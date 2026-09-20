Top.Mail.Ru
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 1
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 2
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 3
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 1
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 2
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 3
  • Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654084
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов

Зарядное устройство Panasonic BQ-CC51E пригодится людям, которые часто используют аккумуляторы в различной технике. Вы сможете быстро пополнить емкость батарей и продолжить пользоваться ими. Изготовлена конструкция в белом цвете, при производстве использовались качественные материалы.Модель Panasonic BQ-CC51E совместима с аккумуляторами типа AA и AAA. Учитывая, что эти батареи используются в большинстве техники, данное устройство сможет покрыть потребности владельцев. Применяется оно с элементами Ni-MH.В конструкции выполнено четыре слота. Батареи заряжаются одновременно, процесс не займет слишком много времени. Пополнение заряда происходит в течение 10 часов для элементов АА и 8 часов для ААА. Присутствует таймер безопасности, он положительно влияет на надежность модели. Есть световая индикация, удается оценить комфортность эксплуатации.Зарядное устройство поставляется в виде отдельного блока. В комплекте с ним не предоставляется аккумуляторов. Но вы можете докупить батареи отдельно, подобрать подходящие элементы для применения.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Зарядное устройство Panasonic BQ-CC51E пригодится людям, которые часто используют аккумуляторы в различной технике. Вы сможете быстро пополнить емкость батарей и продолжить пользоваться ими. Изготовлена конструкция в белом цвете, при производстве использовались качественные материалы.Модель Panasonic BQ-CC51E совместима с аккумуляторами типа AA и AAA. Учитывая, что эти батареи используются в большинстве техники, данное устройство сможет покрыть потребности владельцев. Применяется оно с элементами Ni-MH.В конструкции выполнено четыре слота. Батареи заряжаются одновременно, процесс не займет слишком много времени. Пополнение заряда происходит в течение 10 часов для элементов АА и 8 часов для ААА. Присутствует таймер безопасности, он положительно влияет на надежность модели. Есть световая индикация, удается оценить комфортность эксплуатации.Зарядное устройство поставляется в виде отдельного блока. В комплекте с ним не предоставляется аккумуляторов. Но вы можете докупить батареи отдельно, подобрать подходящие элементы для применения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...