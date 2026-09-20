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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654065
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Описание товара Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AAA 900 2BP (BK-4HCDE/2BE)
Качественные аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro BK-4HCDE/2BE произведены очень известной компанией. Для изготовления этих элементов использовались только надежные компоненты, гарантирована их безопасность и соответствие действующим стандартам. Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro BK-4HCDE/2BE 900 мА·ч основаны на технологии Ni-MH. Они отличаются высокой емкостью – 900 мА·ч. Большие объемы энергии, запасаемые в них, потребуются для обеспечения работы различных устройств. Сразу обратите внимание на форм-фактор – ААА. Эти аккумуляторы можно порекомендовать для установки в цифровые камеры, вспышки, сигнализации, игровые манипуляторы и т. д. Использовать перезаряжаемые элементы оказывается проще и экономнее, чем постоянно покупать обычные батарейки.
Качественные аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro BK-4HCDE/2BE произведены очень известной компанией. Для изготовления этих элементов использовались только надежные компоненты, гарантирована их безопасность и соответствие действующим стандартам. Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro BK-4HCDE/2BE 900 мА·ч основаны на технологии Ni-MH. Они отличаются высокой емкостью – 900 мА·ч. Большие объемы энергии, запасаемые в них, потребуются для обеспечения работы различных устройств. Сразу обратите внимание на форм-фактор – ААА. Эти аккумуляторы можно порекомендовать для установки в цифровые камеры, вспышки, сигнализации, игровые манипуляторы и т. д. Использовать перезаряжаемые элементы оказывается проще и экономнее, чем постоянно покупать обычные батарейки.
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AAA 900 2BP (BK-4HCDE/2BE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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