Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE)
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE)
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP - ультрасовременный и высокотехнологичный аккумулятор PANASONIC Eneloop PRO. Представленное устройство разработано именитым брендом PANASONIC, которая на протяжении десятков лет успешно осуществляет изготовление революционной электроники высокого качества. Вы можете быть уверены, что аккумулятор, произведенный с применением ультрасовременных разработок, прослужит Вам крайне долгий срок. Отличительной характеристикой аккумуляторов PANASONIC Eneloop PRO является то, что они могут быть перезаряжены до пятисот раз, что является беспрецедентной рабочей характеристикой. Также прибор устойчив к саморазряду, который после одного года составит 85%. Представленные аккумуляторы актуальны для использования в автомобильной сигнализации, в фотовспышках, в цифровых камерах и ином мультимедийном оборудовании. Емкость аккумуляторов составляет 2450 мАч, форм-фактор аккумуляторов – АА. Аккумуляторы реализуются в оригинальном и эргономичном блистере, в котором их удобно хранить.
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