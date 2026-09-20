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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654063
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Описание товара Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE)
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP - идеальный «рацион» питания для устройств с высоким уровнем потребления энергии. Они эффективно работают в фотографических вспышках, беспроводных устройствах, радиоуправляемых игрушках, разнообразных бытовых приборах. Все эти устройства, питаясь от eneloop pro, демонстрируют высокую производительность и длительный срок службы без подзарядки. Eneloop – это экологичные батареи нового поколения, которые предпочли более чем в 60 странах мира в качестве очередного этапа на пути от одноразового к многоразовому использованию вещей. Батареи Еneloop Pro могут перезаряжаться до 500 раз. Eneloop поставляется предварительно заряженным и готов к использованию сразу после покупки. Обычные аккумуляторы быстро теряют заряд при хранении, в то время как технология PANASONIC’s eneloop позволяет сохранять 70% заряда на протяжении 5 лет. Eneloop Pro демонстрирует прекрасные показатели работы при температуре 0?C и может использоваться до -20?C.
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP - идеальный «рацион» питания для устройств с высоким уровнем потребления энергии. Они эффективно работают в фотографических вспышках, беспроводных устройствах, радиоуправляемых игрушках, разнообразных бытовых приборах. Все эти устройства, питаясь от eneloop pro, демонстрируют высокую производительность и длительный срок службы без подзарядки. Eneloop – это экологичные батареи нового поколения, которые предпочли более чем в 60 странах мира в качестве очередного этапа на пути от одноразового к многоразовому использованию вещей. Батареи Еneloop Pro могут перезаряжаться до 500 раз. Eneloop поставляется предварительно заряженным и готов к использованию сразу после покупки. Обычные аккумуляторы быстро теряют заряд при хранении, в то время как технология PANASONIC’s eneloop позволяет сохранять 70% заряда на протяжении 5 лет. Eneloop Pro демонстрирует прекрасные показатели работы при температуре 0?C и может использоваться до -20?C.
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