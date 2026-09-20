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Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ51MCD40E купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ51MCD40E

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Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ51MCD40E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653992
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х10
Вес, г.
200

Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ51MCD40E

Зарядное устройство в премиальной серии снабжается четырьмя аккумуляторами, обеспечивающими высокое качество и производительность. Данное устройство имеет широкий диапазон входного тока, составляющий примерно 100-240 вольт с частотой 50-60 герц, что позволяет его использование в различных регионах и странах. Оно обладает постоянным зарядным током 3 вольта, разделенным на 250 миллиампер на два аккумулятора типа AA и 120 миллиампер на два аккумулятора типа AAA. Зарядное устройство поддерживает зарядку как аккумуляторов AA (2,4 ячейки), так и AAA (также 2,4 ячейки). Для полной зарядки аккумуляторов типа AA требуется около 10 часов, а для аккумуляторов типа AAA – также около 10 часов. Зарядное устройство оснащено вилочным разъемом, встроенным прямо в корпус, что облегчает его использование и хранение. Устройство обладает четырьмя каналами зарядки, два из которых являются независимыми. Каждый канал оснащен индивидуальным LED-индикатором заряда, который позволяет вам контролировать процесс зарядки каждого аккумулятора отдельно. Кроме того, зарядное устройство оснащено встроенным таймером, который автоматически отключает зарядку после 13 часов работы, обеспечивая безопасность использования. Размеры этого зарядного устройства составляют 66 х 108 х 70 мм, а вес равен 90 граммам, что делает его компактным и удобным для переноски в поездках и путешествиях.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ51MCD40E




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство в премиальной серии снабжается четырьмя аккумуляторами, обеспечивающими высокое качество и производительность. Данное устройство имеет широкий диапазон входного тока, составляющий примерно 100-240 вольт с частотой 50-60 герц, что позволяет его использование в различных регионах и странах. Оно обладает постоянным зарядным током 3 вольта, разделенным на 250 миллиампер на два аккумулятора типа AA и 120 миллиампер на два аккумулятора типа AAA. Зарядное устройство поддерживает зарядку как аккумуляторов AA (2,4 ячейки), так и AAA (также 2,4 ячейки). Для полной зарядки аккумуляторов типа AA требуется около 10 часов, а для аккумуляторов типа AAA – также около 10 часов. Зарядное устройство оснащено вилочным разъемом, встроенным прямо в корпус, что облегчает его использование и хранение. Устройство обладает четырьмя каналами зарядки, два из которых являются независимыми. Каждый канал оснащен индивидуальным LED-индикатором заряда, который позволяет вам контролировать процесс зарядки каждого аккумулятора отдельно. Кроме того, зарядное устройство оснащено встроенным таймером, который автоматически отключает зарядку после 13 часов работы, обеспечивая безопасность использования. Размеры этого зарядного устройства составляют 66 х 108 х 70 мм, а вес равен 90 граммам, что делает его компактным и удобным для переноски в поездках и путешествиях.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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