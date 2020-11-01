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Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 2Tb Black (HDTP220EK3CA)

Артикул: 65384
  • Внешний жесткий диск Toshiba USB 3.0 2Tb HDTP220EK3CA Canvio Ready 2.5 черный - фото 1
  • Внешний жесткий диск Toshiba USB 3.0 2Tb HDTP220EK3CA Canvio Ready 2.5 черный - фото 2
  • Внешний жесткий диск Toshiba USB 3.0 2Tb HDTP220EK3CA Canvio Ready 2.5 черный - фото 3
Внешний жесткий диск Toshiba USB 3.0 2Tb HDTP220EK3CA Canvio Ready 2.5 черный - фото 1
Внешний жесткий диск Toshiba USB 3.0 2Tb HDTP220EK3CA Canvio Ready 2.5 черный - фото 2
Внешний жесткий диск Toshiba USB 3.0 2Tb HDTP220EK3CA Canvio Ready 2.5 черный - фото 3
6 270 руб. 
9 620 руб. 
Купить
+ 60 КэтКоинов
Артикул: 65384
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендToshiba
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.233
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм80x21.5x119
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Внешний HDD Toshiba Canvio READY [HDTP220EK3CA] считается оптимальным среди иных жестких дисков этого производителя. В наличии имеется большой запас памяти (до 2 Тб), сверхвысокая быстрота по передаче информации, а также компактность по размеру. Все необходимое для рабочей деятельности Вы всегда будете иметь в непосредственной доступности. Строгость дизайнерского решения HDD Toshiba Canvio READY [HDTP220EK3CA], выполненного в черном цвете из пластических материалов, выгодно подчеркнет Вашу индивидуальность. Поскольку модель снабжена возможностями по достижению предельных скоростей, то даже объемные файлы Вы сможете скачивать в самые сжатые временные сроки. Производители также позаботились о совместимости всего модельного ряда компании Следовательно, Вы сможете бесперебойно работать с образцами разных поколений техники единовременно.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний HDD Toshiba Canvio Ready 2Tb Black (HDTP220EK3CA) - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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