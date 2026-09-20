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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653780
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Описание товара Материнская плата Asus PROART B760-CREATOR WIFI (90MB1FY0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI ориентирована на сборку мощного компьютера для создания мультимедийного контента. Модель соответствует форм-фактору Standard-ATX и имеет размеры 305x244 мм. Устройство работает под управлением производительного чипсета Intel B760 и поддерживает CPU Intel с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700. Материнская плата ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI имеет 4 слота DDR5. Максимальный объем оперативной памяти – 192 ГБ. Модель оснащена разъемом для подключения плат расширения с поддержкой Thunderbolt. 3 разъема M.2 совместимы со скоростными твердотельными накопителями NVMe. Допускается установка SSD M.2 4 форм-факторов – 2242, 2260, 2280 и 22110. 4 разъема SATA позволят создать вместительное файловое хранилище на жестких дисках. Возможна организация RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10. Важная для большинства пользователей особенность платы – наличие модулей Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Интегрированный адаптер Ethernet поддерживает скорость 2.5 Гбит/с. Формат встроенного звука Crystal Sound 3 – 7.1.
Материнская плата ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI ориентирована на сборку мощного компьютера для создания мультимедийного контента. Модель соответствует форм-фактору Standard-ATX и имеет размеры 305x244 мм. Устройство работает под управлением производительного чипсета Intel B760 и поддерживает CPU Intel с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700. Материнская плата ASUS ProArt B760-CREATOR WIFI имеет 4 слота DDR5. Максимальный объем оперативной памяти – 192 ГБ. Модель оснащена разъемом для подключения плат расширения с поддержкой Thunderbolt. 3 разъема M.2 совместимы со скоростными твердотельными накопителями NVMe. Допускается установка SSD M.2 4 форм-факторов – 2242, 2260, 2280 и 22110. 4 разъема SATA позволят создать вместительное файловое хранилище на жестких дисках. Возможна организация RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10. Важная для большинства пользователей особенность платы – наличие модулей Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Интегрированный адаптер Ethernet поддерживает скорость 2.5 Гбит/с. Формат встроенного звука Crystal Sound 3 – 7.1.
Материнская плата Asus PROART B760-CREATOR WIFI (90MB1FY0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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