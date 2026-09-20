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Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200

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Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653733
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
3.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1
Размеры в упаковке, см
22х18х7
Вес, г.
805

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650I AX представляет собой идеальную основу для создания мощной и компактной системы в формате Mini-ITX. Она создана для энтузиастов, которые не хотят жертвовать производительностью ради малых габаритов. Эта плата станет отличным выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК, способного справиться с любыми современными играми в паре с флагманскими видеокартами, или портативной рабочей станции для создателей контента. Плата оптимально подходит для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от энергоэффективных Ryzen 5 до мощных Ryzen 7 и даже Ryzen 9, благодаря продуманной системе питания.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5 и выполненный в миниатюрном форм-факторе Mini-ITX (17x17 см). Чипсет B650 обеспечивает идеальный баланс между производительностью и стоимостью, предлагая поддержку современных технологий, таких как память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0 для накопителей. Сокет AM5 гарантирует совместимость с последними процессорами AMD Ryzen, а форм-фактор Mini-ITX диктует главное условие для сборки - необходимость использования компактного корпуса, что делает эту плату выбором для тех, кто ценит эстетику и экономию пространства.

Память и расширение

Несмотря на компактный размер, плата предлагает отличные возможности для расширения. Она оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживающими двухканальный режим работы и профили разгона AMD EXPO для достижения максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16. Особое внимание уделено хранилищу данных: плата предлагает несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, один из которых работает по новейшему стандарту PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость чтения и записи, что критически важно для быстрой загрузки игр и работы с большими файлами.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров Ryzen обеспечивается впечатляющей для Mini-ITX формата системой питания. Модуль регулировки напряжения (VRM) построен по многофазной схеме с использованием высококачественных компонентов DrMOS, что гарантирует точную и стабильную подачу энергии даже при пиковых нагрузках и активации технологии Precision Boost Overdrive. Наличие массивных радиаторов на цепях питания эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, что делает эту плату надежным фундаментом даже для систем с флагманскими CPU. Питание процессора осуществляется через стандартный 8-pin разъем.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель Gigabyte B650I AX предлагает богатый набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Также стоит отметить наличие функции Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы без необходимости установки процессора, памяти и видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая данную плату, необходимо помнить о ее форм-факторе Mini-ITX. Это накладывает определенные ограничения на выбор корпуса, системы охлаждения процессора (особенно по высоте кулера) и блока питания (часто требуются модели формата SFX или SFX-L). Убедитесь, что выбранные вами компоненты совместимы по габаритам. Плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Для обеспечения совместимости с новейшими моделями процессоров Ryzen может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции Q-Flash Plus является весомым преимуществом для сборщика.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650I AX, Socket AM5, 2xDDR5-5200




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
3.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1 x USB 2.0 (9 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 1 x USB 3.2 Gen 1
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650I AX представляет собой идеальную основу для создания мощной и компактной системы в формате Mini-ITX. Она создана для энтузиастов, которые не хотят жертвовать производительностью ради малых габаритов. Эта плата станет отличным выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК, способного справиться с любыми современными играми в паре с флагманскими видеокартами, или портативной рабочей станции для создателей контента. Плата оптимально подходит для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, от энергоэффективных Ryzen 5 до мощных Ryzen 7 и даже Ryzen 9, благодаря продуманной системе питания.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5 и выполненный в миниатюрном форм-факторе Mini-ITX (17x17 см). Чипсет B650 обеспечивает идеальный баланс между производительностью и стоимостью, предлагая поддержку современных технологий, таких как память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0 для накопителей. Сокет AM5 гарантирует совместимость с последними процессорами AMD Ryzen, а форм-фактор Mini-ITX диктует главное условие для сборки - необходимость использования компактного корпуса, что делает эту плату выбором для тех, кто ценит эстетику и экономию пространства.

Память и расширение

Несмотря на компактный размер, плата предлагает отличные возможности для расширения. Она оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживающими двухканальный режим работы и профили разгона AMD EXPO для достижения максимальной производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16. Особое внимание уделено хранилищу данных: плата предлагает несколько слотов M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, один из которых работает по новейшему стандарту PCIe 5.0, обеспечивая феноменальную скорость чтения и записи, что критически важно для быстрой загрузки игр и работы с большими файлами.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных процессоров Ryzen обеспечивается впечатляющей для Mini-ITX формата системой питания. Модуль регулировки напряжения (VRM) построен по многофазной схеме с использованием высококачественных компонентов DrMOS, что гарантирует точную и стабильную подачу энергии даже при пиковых нагрузках и активации технологии Precision Boost Overdrive. Наличие массивных радиаторов на цепях питания эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, что делает эту плату надежным фундаментом даже для систем с флагманскими CPU. Питание процессора осуществляется через стандартный 8-pin разъем.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель Gigabyte B650I AX предлагает богатый набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Также стоит отметить наличие функции Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы без необходимости установки процессора, памяти и видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая данную плату, необходимо помнить о ее форм-факторе Mini-ITX. Это накладывает определенные ограничения на выбор корпуса, системы охлаждения процессора (особенно по высоте кулера) и блока питания (часто требуются модели формата SFX или SFX-L). Убедитесь, что выбранные вами компоненты совместимы по габаритам. Плата работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Для обеспечения совместимости с новейшими моделями процессоров Ryzen может потребоваться обновление BIOS, поэтому наличие функции Q-Flash Plus является весомым преимуществом для сборщика.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
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