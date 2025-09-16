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Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200

10 Отзывы
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Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 10
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 11
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 12
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 13
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 14
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 15
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 16
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 17
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 18
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 19
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653731
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, г.
600

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX станет надежной основой для современной и сбалансированной системы на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки игровых ПК среднего ценового сегмента, нацеленных на комфортную игру в разрешении Full HD и QHD, в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000. Также ее возможности оценят создатели контента и программисты, которым требуется производительная рабочая станция для видеомонтажа, работы с графикой или компиляции кода без излишних затрат на флагманские компоненты.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата базируется на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку ключевых современных технологий. Сокет AM5 рассчитан на установку процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, обеспечивая отличный задел на будущее. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему в относительно небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, что делает ее универсальным решением для большинства сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 192 ГБ и профилей разгона AMD EXPO для достижения высоких частот. Для подключения видеокарты имеется основной слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей предусмотрены два слота M.2: один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, а второй - по PCIe 4.0 x4. Наличие слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0 открывает возможности для создания очень быстрой дисковой подсистемы с новейшими NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое питание для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подачи дополнительного питания на CPU используется один 8-контактный разъем, а массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг силовых элементов при длительных нагрузках.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), скоростной сетевой контроллер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 AX с поддержкой Bluetooth. Такое оснащение обеспечивает гибкие возможности для подключения периферии и высокоскоростной доступ как к проводной, так и к беспроводной сети. За звук отвечает надежный аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации на плате есть разъемы для подключения RGB-лент, управляемых через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память имеет стандарт DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус формата Micro-ATX или больше, а блок питания должен быть оснащен как минимум одним 8-контактным разъемом для питания CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального ручного разгона, ее система питания отлично справляется с автоматическим бустом процессоров, а наличие функции Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS без установленного процессора, что является важным преимуществом при сборке с новейшими CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Антон И.

Достоинства:


Комментарий:
плата как плата, USB 3 на морду выполнен с торца подключить не получилось корпус короткий
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
новая запечатанная плата, понятно что это гигабайт и есть некоторые нюансы, зато за небольшую цену есть радиаторы на цепях питания и 4 слота под оперативную память
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, недорогая плата под условный 7500F или 7700. Пришла в идеальном состоянии, с виду абсолютно новая. Запустилась сразу же с 7500ф без каких либо танцев. О минусах: в биосе отсутствует возможность выставить множитель процессора и напряжение. То есть процессор разогнать по фиксу нельзя, что очень странно. Разгон по PBO работает как-то странно, процессор то бустится до указанных частот, то нет. С чем это связано также неизвестно, но так быть явно не должно. Обновление Биоса эту проблему не решает. Если бы не эти два минуса, то была бы отличная плата. Также у кого есть возможность, то проверьте разгон через PBO, может только мне попался такой \"удачный\" экземпляр, будет интересно узнать.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
До сих смешно, что никто не написал, что в описании обман и версия тут не AX, то есть без WIFI
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Марат Д.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, коробка открыта, пакет с материнской запечатан. Ревизия 1.2. Новое. Серийник на сайте гигабайтов бьётся, start support service - active, дата 3 03 2025 - по 2028 05 29. Запустить пока не могу, жду железо.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает . но была проблема с прошивкой не давала виндоус поставить обновил до последний и все норм
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Артур М.

Достоинства:


Комментарий:
Честно говоря в начале пришлось повозиться не было изображение только после 2х часов мучения и перебирания разных оперативок все получилось не знаю что было но сейчас работает со всеми памятями.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял проц,мать и оперативу, запускаю - черный экран и биос не запускает, башня не светиться и после пары минут работы перезагружается. Грешу на то что материнка пришла не исправная
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Не дорогая, но поиличная по оснащению мать. под 7600, врм не греется особо.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Марат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо запечатана, материнка новая, потертостей нету, весь комплект, пока не проверял, жду другие комплектующие, плюсы в цене



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
4.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX станет надежной основой для современной и сбалансированной системы на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки игровых ПК среднего ценового сегмента, нацеленных на комфортную игру в разрешении Full HD и QHD, в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000. Также ее возможности оценят создатели контента и программисты, которым требуется производительная рабочая станция для видеомонтажа, работы с графикой или компиляции кода без излишних затрат на флагманские компоненты.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата базируется на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку ключевых современных технологий. Сокет AM5 рассчитан на установку процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, обеспечивая отличный задел на будущее. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему в относительно небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, что делает ее универсальным решением для большинства сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 192 ГБ и профилей разгона AMD EXPO для достижения высоких частот. Для подключения видеокарты имеется основной слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей предусмотрены два слота M.2: один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, а второй - по PCIe 4.0 x4. Наличие слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0 открывает возможности для создания очень быстрой дисковой подсистемы с новейшими NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое питание для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подачи дополнительного питания на CPU используется один 8-контактный разъем, а массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг силовых элементов при длительных нагрузках.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), скоростной сетевой контроллер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 AX с поддержкой Bluetooth. Такое оснащение обеспечивает гибкие возможности для подключения периферии и высокоскоростной доступ как к проводной, так и к беспроводной сети. За звук отвечает надежный аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации на плате есть разъемы для подключения RGB-лент, управляемых через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память имеет стандарт DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус формата Micro-ATX или больше, а блок питания должен быть оснащен как минимум одним 8-контактным разъемом для питания CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального ручного разгона, ее система питания отлично справляется с автоматическим бустом процессоров, а наличие функции Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS без установленного процессора, что является важным преимуществом при сборке с новейшими CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Антон И.

Достоинства:


Комментарий:
плата как плата, USB 3 на морду выполнен с торца подключить не получилось корпус короткий
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
новая запечатанная плата, понятно что это гигабайт и есть некоторые нюансы, зато за небольшую цену есть радиаторы на цепях питания и 4 слота под оперативную память
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, недорогая плата под условный 7500F или 7700. Пришла в идеальном состоянии, с виду абсолютно новая. Запустилась сразу же с 7500ф без каких либо танцев. О минусах: в биосе отсутствует возможность выставить множитель процессора и напряжение. То есть процессор разогнать по фиксу нельзя, что очень странно. Разгон по PBO работает как-то странно, процессор то бустится до указанных частот, то нет. С чем это связано также неизвестно, но так быть явно не должно. Обновление Биоса эту проблему не решает. Если бы не эти два минуса, то была бы отличная плата. Также у кого есть возможность, то проверьте разгон через PBO, может только мне попался такой \"удачный\" экземпляр, будет интересно узнать.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
До сих смешно, что никто не написал, что в описании обман и версия тут не AX, то есть без WIFI
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Марат Д.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, коробка открыта, пакет с материнской запечатан. Ревизия 1.2. Новое. Серийник на сайте гигабайтов бьётся, start support service - active, дата 3 03 2025 - по 2028 05 29. Запустить пока не могу, жду железо.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает . но была проблема с прошивкой не давала виндоус поставить обновил до последний и все норм
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Артур М.

Достоинства:


Комментарий:
Честно говоря в начале пришлось повозиться не было изображение только после 2х часов мучения и перебирания разных оперативок все получилось не знаю что было но сейчас работает со всеми памятями.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Поменял проц,мать и оперативу, запускаю - черный экран и биос не запускает, башня не светиться и после пары минут работы перезагружается. Грешу на то что материнка пришла не исправная
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
Не дорогая, но поиличная по оснащению мать. под 7600, врм не греется особо.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Марат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо запечатана, материнка новая, потертостей нету, весь комплект, пока не проверял, жду другие комплектующие, плюсы в цене


Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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