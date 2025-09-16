Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX станет надежной основой для современной и сбалансированной системы на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки игровых ПК среднего ценового сегмента, нацеленных на комфортную игру в разрешении Full HD и QHD, в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000. Также ее возможности оценят создатели контента и программисты, которым требуется производительная рабочая станция для видеомонтажа, работы с графикой или компиляции кода без излишних затрат на флагманские компоненты.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата базируется на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку ключевых современных технологий. Сокет AM5 рассчитан на установку процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, обеспечивая отличный задел на будущее. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему в относительно небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, что делает ее универсальным решением для большинства сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 192 ГБ и профилей разгона AMD EXPO для достижения высоких частот. Для подключения видеокарты имеется основной слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей предусмотрены два слота M.2: один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, а второй - по PCIe 4.0 x4. Наличие слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0 открывает возможности для создания очень быстрой дисковой подсистемы с новейшими NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое питание для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подачи дополнительного питания на CPU используется один 8-контактный разъем, а массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг силовых элементов при длительных нагрузках.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), скоростной сетевой контроллер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 AX с поддержкой Bluetooth. Такое оснащение обеспечивает гибкие возможности для подключения периферии и высокоскоростной доступ как к проводной, так и к беспроводной сети. За звук отвечает надежный аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации на плате есть разъемы для подключения RGB-лент, управляемых через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память имеет стандарт DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус формата Micro-ATX или больше, а блок питания должен быть оснащен как минимум одним 8-контактным разъемом для питания CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального ручного разгона, ее система питания отлично справляется с автоматическим бустом процессоров, а наличие функции Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS без установленного процессора, что является важным преимуществом при сборке с новейшими CPU.