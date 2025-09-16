Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX станет надежной основой для современной и сбалансированной системы на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки игровых ПК среднего ценового сегмента, нацеленных на комфортную игру в разрешении Full HD и QHD, в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000. Также ее возможности оценят создатели контента и программисты, которым требуется производительная рабочая станция для видеомонтажа, работы с графикой или компиляции кода без излишних затрат на флагманские компоненты.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата базируется на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку ключевых современных технологий. Сокет AM5 рассчитан на установку процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, обеспечивая отличный задел на будущее. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему в относительно небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, что делает ее универсальным решением для большинства сборок.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 192 ГБ и профилей разгона AMD EXPO для достижения высоких частот. Для подключения видеокарты имеется основной слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей предусмотрены два слота M.2: один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, а второй - по PCIe 4.0 x4. Наличие слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0 открывает возможности для создания очень быстрой дисковой подсистемы с новейшими NVMe SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое питание для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подачи дополнительного питания на CPU используется один 8-контактный разъем, а массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг силовых элементов при длительных нагрузках.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен современный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), скоростной сетевой контроллер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 AX с поддержкой Bluetooth. Такое оснащение обеспечивает гибкие возможности для подключения периферии и высокоскоростной доступ как к проводной, так и к беспроводной сети. За звук отвечает надежный аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации на плате есть разъемы для подключения RGB-лент, управляемых через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion 2.0.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память имеет стандарт DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус формата Micro-ATX или больше, а блок питания должен быть оснащен как минимум одним 8-контактным разъемом для питания CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального ручного разгона, ее система питания отлично справляется с автоматическим бустом процессоров, а наличие функции Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS без установленного процессора, что является важным преимуществом при сборке с новейшими CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX станет надежной основой для современной и сбалансированной системы на платформе AM5. Она оптимально подходит для сборки игровых ПК среднего ценового сегмента, нацеленных на комфортную игру в разрешении Full HD и QHD, в паре с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000. Также ее возможности оценят создатели контента и программисты, которым требуется производительная рабочая станция для видеомонтажа, работы с графикой или компиляции кода без излишних затрат на флагманские компоненты.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата базируется на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку ключевых современных технологий. Сокет AM5 рассчитан на установку процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, обеспечивая отличный задел на будущее. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему в относительно небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, что делает ее универсальным решением для большинства сборок.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 192 ГБ и профилей разгона AMD EXPO для достижения высоких частот. Для подключения видеокарты имеется основной слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей предусмотрены два слота M.2: один из них работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0 x4, а второй - по PCIe 4.0 x4. Наличие слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0 открывает возможности для создания очень быстрой дисковой подсистемы с новейшими NVMe SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое питание для процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже при активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подачи дополнительного питания на CPU используется один 8-контактный разъем, а массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг силовых элементов при длительных нагрузках.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен современный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), скоростной сетевой контроллер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 AX с поддержкой Bluetooth. Такое оснащение обеспечивает гибкие возможности для подключения периферии и высокоскоростной доступ как к проводной, так и к беспроводной сети. За звук отвечает надежный аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации на плате есть разъемы для подключения RGB-лент, управляемых через фирменное ПО Gigabyte RGB Fusion 2.0.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память имеет стандарт DDR5, так как модули DDR4 не поддерживаются. Для установки платы потребуется корпус формата Micro-ATX или больше, а блок питания должен быть оснащен как минимум одним 8-контактным разъемом для питания CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального ручного разгона, ее система питания отлично справляется с автоматическим бустом процессоров, а наличие функции Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS без установленного процессора, что является важным преимуществом при сборке с новейшими CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
плата как плата, USB 3 на морду выполнен с торца подключить не получилось корпус короткий
Достоинства:
Комментарий:
новая запечатанная плата, понятно что это гигабайт и есть некоторые нюансы, зато за небольшую цену есть радиаторы на цепях питания и 4 слота под оперативную память
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, недорогая плата под условный 7500F или 7700. Пришла в идеальном состоянии, с виду абсолютно новая. Запустилась сразу же с 7500ф без каких либо танцев. О минусах: в биосе отсутствует возможность выставить множитель процессора и напряжение. То есть процессор разогнать по фиксу нельзя, что очень странно. Разгон по PBO работает как-то странно, процессор то бустится до указанных частот, то нет. С чем это связано также неизвестно, но так быть явно не должно. Обновление Биоса эту проблему не решает. Если бы не эти два минуса, то была бы отличная плата. Также у кого есть возможность, то проверьте разгон через PBO, может только мне попался такой \"удачный\" экземпляр, будет интересно узнать.
Достоинства:
Комментарий:
До сих смешно, что никто не написал, что в описании обман и версия тут не AX, то есть без WIFI
Достоинства:
Комментарий:
Получил, коробка открыта, пакет с материнской запечатан. Ревизия 1.2. Новое. Серийник на сайте гигабайтов бьётся, start support service - active, дата 3 03 2025 - по 2028 05 29. Запустить пока не могу, жду железо.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает . но была проблема с прошивкой не давала виндоус поставить обновил до последний и все норм
Достоинства:
Комментарий:
Честно говоря в начале пришлось повозиться не было изображение только после 2х часов мучения и перебирания разных оперативок все получилось не знаю что было но сейчас работает со всеми памятями.
Достоинства:
Комментарий:
Поменял проц,мать и оперативу, запускаю - черный экран и биос не запускает, башня не светиться и после пары минут работы перезагружается. Грешу на то что материнка пришла не исправная
Достоинства:
Комментарий:
Не дорогая, но поиличная по оснащению мать. под 7600, врм не греется особо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо запечатана, материнка новая, потертостей нету, весь комплект, пока не проверял, жду другие комплектующие, плюсы в цене
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M D3HP AX, Socket AM5, 4xDDR5-5200
Достоинства:
Комментарий:
плата как плата, USB 3 на морду выполнен с торца подключить не получилось корпус короткий
Достоинства:
Комментарий:
новая запечатанная плата, понятно что это гигабайт и есть некоторые нюансы, зато за небольшую цену есть радиаторы на цепях питания и 4 слота под оперативную память
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, недорогая плата под условный 7500F или 7700. Пришла в идеальном состоянии, с виду абсолютно новая. Запустилась сразу же с 7500ф без каких либо танцев. О минусах: в биосе отсутствует возможность выставить множитель процессора и напряжение. То есть процессор разогнать по фиксу нельзя, что очень странно. Разгон по PBO работает как-то странно, процессор то бустится до указанных частот, то нет. С чем это связано также неизвестно, но так быть явно не должно. Обновление Биоса эту проблему не решает. Если бы не эти два минуса, то была бы отличная плата. Также у кого есть возможность, то проверьте разгон через PBO, может только мне попался такой \"удачный\" экземпляр, будет интересно узнать.
Достоинства:
Комментарий:
До сих смешно, что никто не написал, что в описании обман и версия тут не AX, то есть без WIFI
Достоинства:
Комментарий:
Получил, коробка открыта, пакет с материнской запечатан. Ревизия 1.2. Новое. Серийник на сайте гигабайтов бьётся, start support service - active, дата 3 03 2025 - по 2028 05 29. Запустить пока не могу, жду железо.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает . но была проблема с прошивкой не давала виндоус поставить обновил до последний и все норм
Достоинства:
Комментарий:
Честно говоря в начале пришлось повозиться не было изображение только после 2х часов мучения и перебирания разных оперативок все получилось не знаю что было но сейчас работает со всеми памятями.
Достоинства:
Комментарий:
Поменял проц,мать и оперативу, запускаю - черный экран и биос не запускает, башня не светиться и после пары минут работы перезагружается. Грешу на то что материнка пришла не исправная
Достоинства:
Комментарий:
Не дорогая, но поиличная по оснащению мать. под 7600, врм не греется особо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо запечатана, материнка новая, потертостей нету, весь комплект, пока не проверял, жду другие комплектующие, плюсы в цене