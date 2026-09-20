Монитор MSI 27" Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233)
Монитор MSI представляет собой высококачественное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Экран с диагональю 27 дюймов обеспечивает достаточно пространства для комфортной работы с несколькими окнами одновременно, а антибликовое покрытие минимизирует отвлекающие отражения, улучшая видимость даже при ярком освещении. Монитор поддерживает максимальное разрешение 2560x1440 пикселей, что гарантирует чёткое и детализированное изображение. IPS-матрица обеспечивает широкий угол обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет увидеть чёткие цвета и детали на экране независимо от положения зрителя. С частотой обновления 100 Гц и времени отклика 1 мс монитор MSI обеспечивает сверхплавное отображение динамичных сцен, что делает его идеальным выбором для геймеров. Встроенные динамики предоставляют возможность наслаждаться качественным звуком без необходимости в дополнительных аудиоустройствах. Монитор оснащён различными портами, включая HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Также предусмотрен выход на наушники для частного прослушивания. Эргономичный дизайн монитора включает в себя возможность регулировки по высоте и наклону, что позволяет настроить положение экрана для максимального комфорта во время работы или игры. Внешний блок питания делает конструкцию монитора более компактной и облегчает его размещение. Монитор MSI – это сочетание передовых технологий и удобства использования, обеспечивающее превосходное качество изображения и звука в любом сценарии использования.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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