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Монитор MSI 27" Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233)

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Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
1
Разъемы
HDMIDisplayPortАудиоUSBUSB Type-C
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653684
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
встроенный USB-хабигровой
Комплектация
кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMIDisplayPortАудиоUSBUSB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x413.3x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х43х17
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233)

Монитор MSI представляет собой высококачественное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Экран с диагональю 27 дюймов обеспечивает достаточно пространства для комфортной работы с несколькими окнами одновременно, а антибликовое покрытие минимизирует отвлекающие отражения, улучшая видимость даже при ярком освещении. Монитор поддерживает максимальное разрешение 2560x1440 пикселей, что гарантирует чёткое и детализированное изображение. IPS-матрица обеспечивает широкий угол обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет увидеть чёткие цвета и детали на экране независимо от положения зрителя. С частотой обновления 100 Гц и времени отклика 1 мс монитор MSI обеспечивает сверхплавное отображение динамичных сцен, что делает его идеальным выбором для геймеров. Встроенные динамики предоставляют возможность наслаждаться качественным звуком без необходимости в дополнительных аудиоустройствах. Монитор оснащён различными портами, включая HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Также предусмотрен выход на наушники для частного прослушивания. Эргономичный дизайн монитора включает в себя возможность регулировки по высоте и наклону, что позволяет настроить положение экрана для максимального комфорта во время работы или игры. Внешний блок питания делает конструкцию монитора более компактной и облегчает его размещение. Монитор MSI – это сочетание передовых технологий и удобства использования, обеспечивающее превосходное качество изображения и звука в любом сценарии использования.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
встроенный USB-хабигровой
Комплектация
кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Разъемы
HDMIDisplayPortАудиоUSBUSB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x413.3x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI представляет собой высококачественное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Экран с диагональю 27 дюймов обеспечивает достаточно пространства для комфортной работы с несколькими окнами одновременно, а антибликовое покрытие минимизирует отвлекающие отражения, улучшая видимость даже при ярком освещении. Монитор поддерживает максимальное разрешение 2560x1440 пикселей, что гарантирует чёткое и детализированное изображение. IPS-матрица обеспечивает широкий угол обзора в 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что позволяет увидеть чёткие цвета и детали на экране независимо от положения зрителя. С частотой обновления 100 Гц и времени отклика 1 мс монитор MSI обеспечивает сверхплавное отображение динамичных сцен, что делает его идеальным выбором для геймеров. Встроенные динамики предоставляют возможность наслаждаться качественным звуком без необходимости в дополнительных аудиоустройствах. Монитор оснащён различными портами, включая HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключать его к различным устройствам. Также предусмотрен выход на наушники для частного прослушивания. Эргономичный дизайн монитора включает в себя возможность регулировки по высоте и наклону, что позволяет настроить положение экрана для максимального комфорта во время работы или игры. Внешний блок питания делает конструкцию монитора более компактной и облегчает его размещение. Монитор MSI – это сочетание передовых технологий и удобства использования, обеспечивающее превосходное качество изображения и звука в любом сценарии использования.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 27" Modern MD272QXP Black (9S6-3PB19H-233) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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