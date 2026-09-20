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Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) купить с доставкой в Москве
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Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339)

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Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) - фото 1
Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) - фото 2
Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
0.6
  • Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) - фото 1
  • Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) - фото 2
  • Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
320 руб.  580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653496
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Характеристики

Бренд
Filum
Тип товара
Кабель
Высота, см
3
Разъемы
CEE 7/7, IEC320-C13
Ширина, см
15
Длина кабеля, м
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
160

Описание товара Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339)

Сетевой кабель. Служит для подключения к бытовой электросети 220 В

Отзывы о товаре Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339)




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Характеристики
Бренд
Filum
Тип товара
Кабель
Высота, см
3
Разъемы
CEE 7/7, IEC320-C13
Ширина, см
15
Длина кабеля, м
0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой кабель. Служит для подключения к бытовой электросети 220 В
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель питания Filum CEE 7/7- С13, 3х0.75мм, 220В, 10A, чёрный, 0.6м [FL-PC10-EU-C13-0.6M](873339) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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