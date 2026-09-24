Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 260 руб.
В наличии
Код товара: 653474
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Загружаем...
17 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
17 л
Одновременно листов, до
8
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
2.75
Описание товара Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}
Шредер Fellowes LX41 - персональный шредер в новом фирменном стиле с повышенной секретностью. Шредер уничтожает лист A4 на более чем 1300 фрагментов размером 4х12мм. Высокая производительность для персонального использования – 8 листов, рекомендуемая нагрузка до 50 листов в день.. Модель является уникальной на рынке и наиболее доступной по цене среди шредеров Fellowes, которые предназначены для уничтожения конфиденциальных документов повышенного уровня секретности. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
17 л
Одновременно листов, до
8
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Шредер Fellowes LX41 - персональный шредер в новом фирменном стиле с повышенной секретностью. Шредер уничтожает лист A4 на более чем 1300 фрагментов размером 4х12мм. Высокая производительность для персонального использования – 8 листов, рекомендуемая нагрузка до 50 листов в день.. Модель является уникальной на рынке и наиболее доступной по цене среди шредеров Fellowes, которые предназначены для уничтожения конфиденциальных документов повышенного уровня секретности. Процесс измельчения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - стоимость товара 17260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}