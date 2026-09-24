Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293}
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293}
Сетевые фильтры и удлинители Buro предлагают надежное решение для подключения и защиты ваших электроприборов. Эта модель сочетает в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, что делает ее универсальным инструментом для повседневного использования. Благодаря наличию пяти розеток типа F (евророзетка), данное устройство обеспечивает подключение нескольких приборов одновременно, что особенно удобно в домашней или офисной среде. Все розетки оборудованы заземлением, что существенно повышает безопасность эксплуатации. Сетевой фильтр Buro изготовлен в стильном черном цвете, и его длина шнура составляет 3 метра, что даёт большую свободу в выборе места установки. Дополнительная защита от короткого замыкания и встроенный предохранитель заботятся о безопасности оборудования, предотвращая перегрузки и возможные повреждения. Индикатор включения позволяет легко определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Эта модель рассчитана на максимальный ток нагрузки 10 А и может выдерживать суммарную мощность подключенных приборов до 2200 Вт. Входная вилка и розетки выполнены в соответствии с европейским стандартом — Тип F (евровилка и евророзетка). Сетевые фильтры и удлинители Buro — это надежное и практичное решение для любого дома или офиса, где ценится безопасность и удобство использования электротехники.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 740 руб. 940 руб.185 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP5B-550 5S / 3*0.75MM2 / 5M / BLACK
-
В наличииЦена 740 руб. 1 160 руб.185 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m Black PF_C...
-
В наличииЦена 770 руб. 810 руб.193 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 770 руб. 910 руб.193 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон 1 Socket White SKT-1-CU2-W
-
В наличииЦена 800 руб. 1 040 руб.200 руб. в СплитСетевой фильтр Sven Optima 6 Sockets 1.8m Black SV-021016
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 880 руб. 1 200 руб.220 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 753 3,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
-
В наличииЦена 960 руб. 1 260 руб.240 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293}