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Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293}

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Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 1
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 2
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 3
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653221
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х4
Вес, г.
470

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293}

Сетевые фильтры и удлинители Buro предлагают надежное решение для подключения и защиты ваших электроприборов. Эта модель сочетает в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, что делает ее универсальным инструментом для повседневного использования. Благодаря наличию пяти розеток типа F (евророзетка), данное устройство обеспечивает подключение нескольких приборов одновременно, что особенно удобно в домашней или офисной среде. Все розетки оборудованы заземлением, что существенно повышает безопасность эксплуатации. Сетевой фильтр Buro изготовлен в стильном черном цвете, и его длина шнура составляет 3 метра, что даёт большую свободу в выборе места установки. Дополнительная защита от короткого замыкания и встроенный предохранитель заботятся о безопасности оборудования, предотвращая перегрузки и возможные повреждения. Индикатор включения позволяет легко определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Эта модель рассчитана на максимальный ток нагрузки 10 А и может выдерживать суммарную мощность подключенных приборов до 2200 Вт. Входная вилка и розетки выполнены в соответствии с европейским стандартом — Тип F (евровилка и евророзетка). Сетевые фильтры и удлинители Buro — это надежное и практичное решение для любого дома или офиса, где ценится безопасность и удобство использования электротехники.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293}




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Buro предлагают надежное решение для подключения и защиты ваших электроприборов. Эта модель сочетает в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, что делает ее универсальным инструментом для повседневного использования. Благодаря наличию пяти розеток типа F (евророзетка), данное устройство обеспечивает подключение нескольких приборов одновременно, что особенно удобно в домашней или офисной среде. Все розетки оборудованы заземлением, что существенно повышает безопасность эксплуатации. Сетевой фильтр Buro изготовлен в стильном черном цвете, и его длина шнура составляет 3 метра, что даёт большую свободу в выборе места установки. Дополнительная защита от короткого замыкания и встроенный предохранитель заботятся о безопасности оборудования, предотвращая перегрузки и возможные повреждения. Индикатор включения позволяет легко определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Эта модель рассчитана на максимальный ток нагрузки 10 А и может выдерживать суммарную мощность подключенных приборов до 2200 Вт. Входная вилка и розетки выполнены в соответствии с европейским стандартом — Тип F (евровилка и евророзетка). Сетевые фильтры и удлинители Buro — это надежное и практичное решение для любого дома или офиса, где ценится безопасность и удобство использования электротехники.
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Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro 500SH-3-B (5 розеток, 3 м) 500SH-3-B) черный (коробка) {992293} - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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