Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE
Сетевой фильтр-удлинитель 5bites представляет собой надежное и функциональное устройство для эффективной защиты электроустройств в вашем доме или офисе. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для безопасного подключения вашей техники. Длина шнура составляет 1,8 метра, позволяя удобно расположить устройства на рабочем столе или в гостиной. Данный сетевой фильтр выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки в 16 А и мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже самых мощных приборов. В фильтре предусмотрена защита от короткого замыкания, а также встроенный предохранитель для дополнительной безопасности электрооборудования. Наличие индикатора включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Входная вилка типа F (евровилка) делает 5bites совместимым с большинством европейских стандартов. Этот надежный помощник станет незаменимым для тех, кто ценит качество и безопасность в использовании электроприборов. Подключайте без опасений и будьте уверены в защите своей электроники с сетевым фильтром-удлинителем 5bites.
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