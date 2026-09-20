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Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE

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Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE - фото 1
Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE - фото 1
  • Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653197
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Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х4
Вес, г.
600

Описание товара Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE

Сетевой фильтр-удлинитель 5bites представляет собой надежное и функциональное устройство для эффективной защиты электроустройств в вашем доме или офисе. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для безопасного подключения вашей техники. Длина шнура составляет 1,8 метра, позволяя удобно расположить устройства на рабочем столе или в гостиной. Данный сетевой фильтр выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки в 16 А и мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже самых мощных приборов. В фильтре предусмотрена защита от короткого замыкания, а также встроенный предохранитель для дополнительной безопасности электрооборудования. Наличие индикатора включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Входная вилка типа F (евровилка) делает 5bites совместимым с большинством европейских стандартов. Этот надежный помощник станет незаменимым для тех, кто ценит качество и безопасность в использовании электроприборов. Подключайте без опасений и будьте уверены в защите своей электроники с сетевым фильтром-удлинителем 5bites.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель 5bites представляет собой надежное и функциональное устройство для эффективной защиты электроустройств в вашем доме или офисе. Он оснащен пятью розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для безопасного подключения вашей техники. Длина шнура составляет 1,8 метра, позволяя удобно расположить устройства на рабочем столе или в гостиной. Данный сетевой фильтр выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки в 16 А и мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже самых мощных приборов. В фильтре предусмотрена защита от короткого замыкания, а также встроенный предохранитель для дополнительной безопасности электрооборудования. Наличие индикатора включения позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Входная вилка типа F (евровилка) делает 5bites совместимым с большинством европейских стандартов. Этот надежный помощник станет незаменимым для тех, кто ценит качество и безопасность в использовании электроприборов. Подключайте без опасений и будьте уверены в защите своей электроники с сетевым фильтром-удлинителем 5bites.
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Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр 5bites SP5W-318 5S / 3*1.5MM2 / 16A / ABS / 1.8M / WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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