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Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD купить с доставкой в Москве
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Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD

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Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD - фото 1
Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD - фото 2
Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD - фото 1
  • Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD - фото 2
  • Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653179
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
16

Описание товара Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD

Карта памяти microSDXC SanDisk EXTREME SDSQXAA-128G-GN6MA 128GB Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, адаптер на SD.

Отзывы о товаре Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти microSDXC SanDisk EXTREME SDSQXAA-128G-GN6MA 128GB Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, адаптер на SD.
Самовывоз
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Карта памяти microSDXC 128GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W90, R 190 МБ/с, (SDSQXAA-128G-GN6MA) адаптер на SD - стоимость товара 3140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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