Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый
Память OTG USB Flash 32 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-32G-RBK/GN] отличается компактными размерами, которые позволяют стать бессменной ассистенткой в любом месте. Коннектор является раздвижным, что защищает от внезапной поломки. Процесс подключения модели сопровождается использованием интерфейса USB Type-C. Корпус памяти OTG USB Flash 32 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-32G-RBK/GN] выполнен из пластика. Материалу не свойственно образование повреждений под воздействием агрессивных факторов. Конструкция включает в себя отверстие для фиксации аксессуара на брелоке. На хранение материалов выделено 32 ГБ. Пользователи не ощутят промедлений при эксплуатации устройства – скорость чтения достигает 100 Мбайт/сек.
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