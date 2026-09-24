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Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый купить с доставкой в Москве
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Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый

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Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 1
Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 1
  • Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
680 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653088
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый

Память OTG USB Flash 32 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-32G-RBK/GN] отличается компактными размерами, которые позволяют стать бессменной ассистенткой в любом месте. Коннектор является раздвижным, что защищает от внезапной поломки. Процесс подключения модели сопровождается использованием интерфейса USB Type-C. Корпус памяти OTG USB Flash 32 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-32G-RBK/GN] выполнен из пластика. Материалу не свойственно образование повреждений под воздействием агрессивных факторов. Конструкция включает в себя отверстие для фиксации аксессуара на брелоке. На хранение материалов выделено 32 ГБ. Пользователи не ощутят промедлений при эксплуатации устройства – скорость чтения достигает 100 Мбайт/сек.

Отзывы о товаре Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Память OTG USB Flash 32 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-32G-RBK/GN] отличается компактными размерами, которые позволяют стать бессменной ассистенткой в любом месте. Коннектор является раздвижным, что защищает от внезапной поломки. Процесс подключения модели сопровождается использованием интерфейса USB Type-C. Корпус памяти OTG USB Flash 32 ГБ ADATA UC300 [ACHO-UC300-32G-RBK/GN] выполнен из пластика. Материалу не свойственно образование повреждений под воздействием агрессивных факторов. Конструкция включает в себя отверстие для фиксации аксессуара на брелоке. На хранение материалов выделено 32 ГБ. Пользователи не ощутят промедлений при эксплуатации устройства – скорость чтения достигает 100 Мбайт/сек.
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Отзывы


Флешка A-DATA 32GB (ACHO-UC300-32G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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