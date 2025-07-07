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Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb купить с доставкой в Москве
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Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb

27 Отзывы
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Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 1
Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 2
Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 3
Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 4
Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые приставки
  • Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 1
  • Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 2
  • Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 3
  • Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 4
  • Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653032
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Игровые приставки
Графический процессор
AMD RDNA 2 (10,25 Тфлопс, 36 CU, 2,23 ГГц)
Жесткий диск
SSD
Игра в комплекте
без игр
Интерфейсы
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.1 Type-A x2, HDMI, Ethernet (RJ-45) x1, USB Type-C x1
Комплектация
беспроводной контроллер DualSense, кабель HDMI, кабель питания, USB-кабель, горизонтальная подставка, печатные материалы
Максимальное разрешение
8K
Объем встроенной памяти, Гб
1024
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Особенности
дисковод, звук Tempest 3D AudioTech, обратная совместимость с PlayStation 4
Тип консоли
стационарная
Тип оперативной памяти
GDDR6
Тип процессора
AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер, 16 потоков
Цвет
белый, черный
Частота процессора, МГц
3500 МГц
Объем видеопамяти, МБ
16384
Тактовая частота видеопамяти
2230
Поддержка внешних носителей
BD (Blu-ray Disc), CD, DVD, BD (Blu-ray Disc)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х17
Вес, кг.
4.5

Описание товара Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb

Благодаря тонкому дизайну PS5 игроки получают мощные игровые технологии, заключенные в элегантную и компактную консоль. Ваши любимые игры всегда готовы и ждут, пока вы начнете играть, благодаря встроенному твердотельному накопителю емкостью 1 ТБ. Максимизируйте свои игровые сессии благодаря практически мгновенной загрузке установленных игр для PS5. Испытайте полное погружение в невероятно реалистичные миры благодаря специальным алгоритмам вычисления световых лучей, с которыми избранные игры PS5 заиграют красками света, тени и отражений. Наслаждайтесь плавным изображением на мониторах 4K во время игры с частотой кадров до 120 fps для игр с поддержкой частоты обновления 120 Гц. При подключении к телевизорам с HDR картинка игр PS5 с поддержкой этой технологии станет невероятно реалистичной с живыми, яркими цветами. Консоль PS5 поддерживает вывод сигнала 8K, чтобы в игры можно было играть на экранах с разрешением 4320p. Испытайте невероятные ощущения благодаря адаптивным спусковым кнопкам с динамически регулируемыми уровнями сопротивления, которые симулируют физические ощущения в ответ на ваши действия в поддерживаемых играх для PS5.



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Отзывы о товаре Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb

Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Всё работает. Пришёл очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает!Спасибо! Упакован хорошо,не поврежден!
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Работает
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный геймпад. Теперь могу на пк проходить бывшие эксклюзивы Сони с полным опытом игроков на ps5. А если станет скучно, то могу запустить на нем Сектор Газа. Почему бы нет))
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, геймпад оригинал, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Медведчук Е.

Достоинства:


Комментарий:
джойстик оригинальный, с подключением проблем не возникло, аккумулятор держит как положено..
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Fedor

Достоинства:


Комментарий:
о личный товар ,все работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл во время. На вид и тактильно оригинал. К покупке советую. Посмотрим как будет служить.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
с динамиком не понял прикола, все ПО само поставилось, но звук настолько тих, что будто его нет, но он и не нужен из джостика)
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный геймпад, сенсор, курки, динамик и все остальное работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, лучший из лучших.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все работает. оригинал
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличий от оригинального геймпада не увидел\nВидимо, и правда оригинал\nВсе функции прекрасно работают Батарейку держит
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Короче, коробка с нареканиями. Сами геймпады целые. Вроде, оригинал. Можно брать. Работают. Всё проверил.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает. На счёт оригинал или нет, говорить не берусь ,но так всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
Подключился, обновился без проблем, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Vladislav P.

Достоинства:


Комментарий:
крутой джойстик всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Екатерина И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро, в хорошем состоянии. Прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Василий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Геймпад подключился без нареканий, все работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
геймпад ничем не отличается от геймпада, который шел вместе с ps5. Подключился без проблем. Доставка вообще очень быстрая была.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
100% оригинальный товар. пришел целый, исправно работает
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Рустам Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работают четко
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
робит
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный Китайский dualsense.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Геймпад 5 версии, оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Татьяна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер и не дорого и быстро относительно. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Николай Иванов

Достоинства:


Комментарий:
Пока нареканий нет



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Игровые приставки
Графический процессор
AMD RDNA 2 (10,25 Тфлопс, 36 CU, 2,23 ГГц)
Жесткий диск
SSD
Игра в комплекте
без игр
Интерфейсы
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.1 Type-A x2, HDMI, Ethernet (RJ-45) x1, USB Type-C x1
Комплектация
беспроводной контроллер DualSense, кабель HDMI, кабель питания, USB-кабель, горизонтальная подставка, печатные материалы
Максимальное разрешение
8K
Объем встроенной памяти, Гб
1024
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Особенности
дисковод, звук Tempest 3D AudioTech, обратная совместимость с PlayStation 4
Тип консоли
стационарная
Развернуть
Тип оперативной памяти
GDDR6
Тип процессора
AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер, 16 потоков
Цвет
белый, черный
Частота процессора, МГц
3500 МГц
Объем видеопамяти, МБ
16384
Тактовая частота видеопамяти
2230
Поддержка внешних носителей
BD (Blu-ray Disc), CD, DVD, BD (Blu-ray Disc)
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря тонкому дизайну PS5 игроки получают мощные игровые технологии, заключенные в элегантную и компактную консоль. Ваши любимые игры всегда готовы и ждут, пока вы начнете играть, благодаря встроенному твердотельному накопителю емкостью 1 ТБ. Максимизируйте свои игровые сессии благодаря практически мгновенной загрузке установленных игр для PS5. Испытайте полное погружение в невероятно реалистичные миры благодаря специальным алгоритмам вычисления световых лучей, с которыми избранные игры PS5 заиграют красками света, тени и отражений. Наслаждайтесь плавным изображением на мониторах 4K во время игры с частотой кадров до 120 fps для игр с поддержкой частоты обновления 120 Гц. При подключении к телевизорам с HDR картинка игр PS5 с поддержкой этой технологии станет невероятно реалистичной с живыми, яркими цветами. Консоль PS5 поддерживает вывод сигнала 8K, чтобы в игры можно было играть на экранах с разрешением 4320p. Испытайте невероятные ощущения благодаря адаптивным спусковым кнопкам с динамически регулируемыми уровнями сопротивления, которые симулируют физические ощущения в ответ на ваши действия в поддерживаемых играх для PS5.


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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Всё работает. Пришёл очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает!Спасибо! Упакован хорошо,не поврежден!
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Работает
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный геймпад. Теперь могу на пк проходить бывшие эксклюзивы Сони с полным опытом игроков на ps5. А если станет скучно, то могу запустить на нем Сектор Газа. Почему бы нет))
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, геймпад оригинал, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Медведчук Е.

Достоинства:


Комментарий:
джойстик оригинальный, с подключением проблем не возникло, аккумулятор держит как положено..
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Fedor

Достоинства:


Комментарий:
о личный товар ,все работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл во время. На вид и тактильно оригинал. К покупке советую. Посмотрим как будет служить.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
с динамиком не понял прикола, все ПО само поставилось, но звук настолько тих, что будто его нет, но он и не нужен из джостика)
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный геймпад, сенсор, курки, динамик и все остальное работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, лучший из лучших.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все работает. оригинал
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличий от оригинального геймпада не увидел\nВидимо, и правда оригинал\nВсе функции прекрасно работают Батарейку держит
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Короче, коробка с нареканиями. Сами геймпады целые. Вроде, оригинал. Можно брать. Работают. Всё проверил.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает. На счёт оригинал или нет, говорить не берусь ,но так всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
Подключился, обновился без проблем, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Vladislav P.

Достоинства:


Комментарий:
крутой джойстик всё работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Екатерина И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро, в хорошем состоянии. Прекрасно работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Василий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Геймпад подключился без нареканий, все работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
геймпад ничем не отличается от геймпада, который шел вместе с ps5. Подключился без проблем. Доставка вообще очень быстрая была.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
100% оригинальный товар. пришел целый, исправно работает
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Рустам Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работают четко
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
робит
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный Китайский dualsense.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Геймпад 5 версии, оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Татьяна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Супер и не дорого и быстро относительно. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Николай Иванов

Достоинства:


Комментарий:
Пока нареканий нет


Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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