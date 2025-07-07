Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb
Благодаря тонкому дизайну PS5 игроки получают мощные игровые технологии, заключенные в элегантную и компактную консоль. Ваши любимые игры всегда готовы и ждут, пока вы начнете играть, благодаря встроенному твердотельному накопителю емкостью 1 ТБ. Максимизируйте свои игровые сессии благодаря практически мгновенной загрузке установленных игр для PS5. Испытайте полное погружение в невероятно реалистичные миры благодаря специальным алгоритмам вычисления световых лучей, с которыми избранные игры PS5 заиграют красками света, тени и отражений. Наслаждайтесь плавным изображением на мониторах 4K во время игры с частотой кадров до 120 fps для игр с поддержкой частоты обновления 120 Гц. При подключении к телевизорам с HDR картинка игр PS5 с поддержкой этой технологии станет невероятно реалистичной с живыми, яркими цветами. Консоль PS5 поддерживает вывод сигнала 8K, чтобы в игры можно было играть на экранах с разрешением 4320p. Испытайте невероятные ощущения благодаря адаптивным спусковым кнопкам с динамически регулируемыми уровнями сопротивления, которые симулируют физические ощущения в ответ на ваши действия в поддерживаемых играх для PS5.
Смотрите также: Игровые контроллеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Игровые контроллеры
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Всё работает. Пришёл очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Работает!Спасибо! Упакован хорошо,не поврежден!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный геймпад. Теперь могу на пк проходить бывшие эксклюзивы Сони с полным опытом игроков на ps5. А если станет скучно, то могу запустить на нем Сектор Газа. Почему бы нет))
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, геймпад оригинал, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
джойстик оригинальный, с подключением проблем не возникло, аккумулятор держит как положено..
Достоинства:
Комментарий:
о личный товар ,все работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл во время. На вид и тактильно оригинал. К покупке советую. Посмотрим как будет служить.
Достоинства:
Комментарий:
с динамиком не понял прикола, все ПО само поставилось, но звук настолько тих, что будто его нет, но он и не нужен из джостика)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный геймпад, сенсор, курки, динамик и все остальное работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Супер, лучший из лучших.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отличий от оригинального геймпада не увидел\nВидимо, и правда оригинал\nВсе функции прекрасно работают Батарейку держит
Достоинства:
Комментарий:
Короче, коробка с нареканиями. Сами геймпады целые. Вроде, оригинал. Можно брать. Работают. Всё проверил.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает. На счёт оригинал или нет, говорить не берусь ,но так всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Подключился, обновился без проблем, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
крутой джойстик всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, в хорошем состоянии. Прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад подключился без нареканий, все работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
геймпад ничем не отличается от геймпада, который шел вместе с ps5. Подключился без проблем. Доставка вообще очень быстрая была.
Достоинства:
Комментарий:
100% оригинальный товар. пришел целый, исправно работает
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все работают четко
Достоинства:
Комментарий:
робит
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный Китайский dualsense.
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад 5 версии, оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Супер и не дорого и быстро относительно. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока нареканий нет
Отзывы о товаре Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim Blu-Ray, 1Tb
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Всё работает. Пришёл очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Работает!Спасибо! Упакован хорошо,не поврежден!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный геймпад. Теперь могу на пк проходить бывшие эксклюзивы Сони с полным опытом игроков на ps5. А если станет скучно, то могу запустить на нем Сектор Газа. Почему бы нет))
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, геймпад оригинал, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
джойстик оригинальный, с подключением проблем не возникло, аккумулятор держит как положено..
Достоинства:
Комментарий:
о личный товар ,все работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришёл во время. На вид и тактильно оригинал. К покупке советую. Посмотрим как будет служить.
Достоинства:
Комментарий:
с динамиком не понял прикола, все ПО само поставилось, но звук настолько тих, что будто его нет, но он и не нужен из джостика)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный геймпад, сенсор, курки, динамик и все остальное работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Супер, лучший из лучших.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отличий от оригинального геймпада не увидел\nВидимо, и правда оригинал\nВсе функции прекрасно работают Батарейку держит
Достоинства:
Комментарий:
Короче, коробка с нареканиями. Сами геймпады целые. Вроде, оригинал. Можно брать. Работают. Всё проверил.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает. На счёт оригинал или нет, говорить не берусь ,но так всё норм.
Достоинства:
Комментарий:
Подключился, обновился без проблем, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
крутой джойстик всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, в хорошем состоянии. Прекрасно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад подключился без нареканий, все работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
геймпад ничем не отличается от геймпада, который шел вместе с ps5. Подключился без проблем. Доставка вообще очень быстрая была.
Достоинства:
Комментарий:
100% оригинальный товар. пришел целый, исправно работает
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все работают четко
Достоинства:
Комментарий:
робит
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный Китайский dualsense.
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад 5 версии, оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Супер и не дорого и быстро относительно. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока нареканий нет