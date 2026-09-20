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Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG)

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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 1
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 2
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 3
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 4
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 5
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 6
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 7
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 8
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 9
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 10
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 11
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 12
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 13
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 14
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 15
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 16
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 17
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 18
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 19
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 20
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 1
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 2
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 3
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 4
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 5
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 6
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 7
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 8
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 9
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 10
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 11
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 12
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 13
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 14
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 15
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 16
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 17
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 18
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 19
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 20
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
21 990 руб.  37 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652946
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Hiper WORKBOOK создан для базовых офисных и учебных задач. Эта модель оптимально подойдет студентам, школьникам и тем, кто работает преимущественно с документами, электронной почтой и веб-браузером. Энергоэффективная конфигурация на базе процессора AMD Ryzen 3 позволяет комфортно справляться с повседневными задачами, не перегружая систему и сохраняя достойное время автономной работы.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит AMD Ryzen 3 3100 - процессор начального уровня с 4 ядрами и 8 потоками, который обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями и веб-серфинга. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, хотя для современных игр и ресурсоемких приложений она не предназначена.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе с текстом или таблицами. Цветопередача и яркость находятся на среднем уровне, характерном для бюджетных офисных моделей.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и браузером. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика, а толщина и вес типичны для 15-дюймового ноутбука начального уровня. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая относительно тихо. Емкость батареи обеспечивает до нескольких часов автономной работы при обычной офисной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это базовая рабочая модель без излишеств. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать расширения внешним диском. Производительности достаточно для офисных задач, но не для требовательных программ или игр. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий инструмент для повседневных задач по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности или качественном дисплее для работы с графикой, стоит рассмотреть более продвинутые модели.

Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG)




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Hiper WORKBOOK создан для базовых офисных и учебных задач. Эта модель оптимально подойдет студентам, школьникам и тем, кто работает преимущественно с документами, электронной почтой и веб-браузером. Энергоэффективная конфигурация на базе процессора AMD Ryzen 3 позволяет комфортно справляться с повседневными задачами, не перегружая систему и сохраняя достойное время автономной работы.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит AMD Ryzen 3 3100 - процессор начального уровня с 4 ядрами и 8 потоками, который обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями и веб-серфинга. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, хотя для современных игр и ресурсоемких приложений она не предназначена.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе с текстом или таблицами. Цветопередача и яркость находятся на среднем уровне, характерном для бюджетных офисных моделей.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и браузером. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика, а толщина и вес типичны для 15-дюймового ноутбука начального уровня. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая относительно тихо. Емкость батареи обеспечивает до нескольких часов автономной работы при обычной офисной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это базовая рабочая модель без излишеств. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать расширения внешним диском. Производительности достаточно для офисных задач, но не для требовательных программ или игр. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий инструмент для повседневных задач по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности или качественном дисплее для работы с графикой, стоит рассмотреть более продвинутые модели.

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Отзывы


Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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