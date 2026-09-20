Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Hiper WORKBOOK создан для базовых офисных и учебных задач. Эта модель оптимально подойдет студентам, школьникам и тем, кто работает преимущественно с документами, электронной почтой и веб-браузером. Энергоэффективная конфигурация на базе процессора AMD Ryzen 3 позволяет комфортно справляться с повседневными задачами, не перегружая систему и сохраняя достойное время автономной работы.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит AMD Ryzen 3 3100 - процессор начального уровня с 4 ядрами и 8 потоками, который обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями и веб-серфинга. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, хотя для современных игр и ресурсоемких приложений она не предназначена.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе с текстом или таблицами. Цветопередача и яркость находятся на среднем уровне, характерном для бюджетных офисных моделей.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и браузером. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен из практичного пластика, а толщина и вес типичны для 15-дюймового ноутбука начального уровня. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая относительно тихо. Емкость батареи обеспечивает до нескольких часов автономной работы при обычной офисной нагрузке.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе сразу после покупки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это базовая рабочая модель без излишеств. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать расширения внешним диском. Производительности достаточно для офисных задач, но не для требовательных программ или игр. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий инструмент для повседневных задач по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности или качественном дисплее для работы с графикой, стоит рассмотреть более продвинутые модели.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Hiper WORKBOOK создан для базовых офисных и учебных задач. Эта модель оптимально подойдет студентам, школьникам и тем, кто работает преимущественно с документами, электронной почтой и веб-браузером. Энергоэффективная конфигурация на базе процессора AMD Ryzen 3 позволяет комфортно справляться с повседневными задачами, не перегружая систему и сохраняя достойное время автономной работы.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит AMD Ryzen 3 3100 - процессор начального уровня с 4 ядрами и 8 потоками, который обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями и веб-серфинга. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, хотя для современных игр и ресурсоемких приложений она не предназначена.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе с текстом или таблицами. Цветопередача и яркость находятся на среднем уровне, характерном для бюджетных офисных моделей.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и браузером. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен из практичного пластика, а толщина и вес типичны для 15-дюймового ноутбука начального уровня. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая относительно тихо. Емкость батареи обеспечивает до нескольких часов автономной работы при обычной офисной нагрузке.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro делает ноутбук готовым к работе сразу после покупки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это базовая рабочая модель без излишеств. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать расширения внешним диском. Производительности достаточно для офисных задач, но не для требовательных программ или игр. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий инструмент для повседневных задач по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности или качественном дисплее для работы с графикой, стоит рассмотреть более продвинутые модели.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG)