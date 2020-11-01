Триммер садовый бензиновый Husqvarna 236R 9673330-01

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Husqvarna
|Тип товара
|Триммер бензиновый
|Антивибрационная система
|нет
|Расположение двигателя
|верхнее
|Ширина, см
|35
|Ширина скашивания
|42 см
|Уровень шума
|97 дБ
|Топливный бак
|1 л
|Тип двигателя
|бензиновый
|Скорость вращения ножа
|6500 об./мин.
|Рабочий объем
|34 куб.см
|Вес, кг
|7.2
|Работа от аккумулятора
|нет
|Обороты двигателя
|7500 об/мин
|Колеса
|нет
|Длина, см
|168
|Высота, см
|46
|Штанга
|прямая
|Мощность электрического двигателя
|1200 Вт
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