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Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый "Торпедо" (IV) Sparta купить с доставкой в Москве
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Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый "Торпедо" (IV) Sparta

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Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 1
Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 2
Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 3
Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 1
  • Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 2
  • Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 3
  • Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый &quot;Торпедо&quot; (IV)// Sparta - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652882
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Размеры в упаковке, см
23х4х4
Вес, г.
91

Описание товара Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый "Торпедо" (IV) Sparta

Усиленный магнитный уровень — оптимальный вариант для бытового использования. 3 глазка служат для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей и соответствия углу 45 градусов. За счет небольшой длины инструментом удобно работать в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Отзывы о товаре Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый "Торпедо" (IV) Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Описание
Усиленный магнитный уровень — оптимальный вариант для бытового использования. 3 глазка служат для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей и соответствия углу 45 градусов. За счет небольшой длины инструментом удобно работать в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый "Торпедо" (IV) Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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