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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730)

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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 1
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 2
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 3
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 4
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 5
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 6
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 7
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 8
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 9
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 10
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 11
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 12
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 13
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 14
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 15
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 16
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 17
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 18
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 19
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 20
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 21
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 22
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 23
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 24
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 25
Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 12
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 13
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 14
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 15
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 16
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 17
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 18
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 19
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 20
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 21
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 22
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 23
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 24
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 25
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652861
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Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х6
Вес, г.
415

Описание товара Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730)

Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34730 длиной 400 мм используется при монтаже конструкций и материалов. Позволяет обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°, что повышает точность строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Долговечность — инструмент выполнен из прочного алюминиевого профиля, устойчивого к образованию коррозии.
  • Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, рабочая грань фрезерована, погрешность составляет 0,5 мм/м.
  • Фиксация на металлических поверхностях — внутри корпуса имеется магнитная полоса.
  • Надежная конструкция — торцевые заглушки предотвращают попадание пыли в корпус и защищают инструмент от поломок при случайных падениях.
  • Дополнительные возможности — благодаря измерительной шкале инструмент можно использовать в качестве линейки.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180°).

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34730 длиной 400 мм используется при монтаже конструкций и материалов. Позволяет обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°, что повышает точность строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Долговечность — инструмент выполнен из прочного алюминиевого профиля, устойчивого к образованию коррозии.
  • Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, рабочая грань фрезерована, погрешность составляет 0,5 мм/м.
  • Фиксация на металлических поверхностях — внутри корпуса имеется магнитная полоса.
  • Надежная конструкция — торцевые заглушки предотвращают попадание пыли в корпус и защищают инструмент от поломок при случайных падениях.
  • Дополнительные возможности — благодаря измерительной шкале инструмент можно использовать в качестве линейки.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180°).

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730) - по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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