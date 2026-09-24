Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал.), 400 мм Matrix (34730)
Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34730 длиной 400 мм используется при монтаже конструкций и материалов. Позволяет обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°, что повышает точность строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Долговечность — инструмент выполнен из прочного алюминиевого профиля, устойчивого к образованию коррозии.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, рабочая грань фрезерована, погрешность составляет 0,5 мм/м.
- Фиксация на металлических поверхностях — внутри корпуса имеется магнитная полоса.
- Надежная конструкция — торцевые заглушки предотвращают попадание пыли в корпус и защищают инструмент от поломок при случайных падениях.
- Дополнительные возможности — благодаря измерительной шкале инструмент можно использовать в качестве линейки.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180°).
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Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34730 длиной 400 мм используется при монтаже конструкций и материалов. Позволяет обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°, что повышает точность строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Долговечность — инструмент выполнен из прочного алюминиевого профиля, устойчивого к образованию коррозии.
- Точные результаты — пузырьковые ампулы прошли электронную калибровку, рабочая грань фрезерована, погрешность составляет 0,5 мм/м.
- Фиксация на металлических поверхностях — внутри корпуса имеется магнитная полоса.
- Надежная конструкция — торцевые заглушки предотвращают попадание пыли в корпус и защищают инструмент от поломок при случайных падениях.
- Дополнительные возможности — благодаря измерительной шкале инструмент можно использовать в качестве линейки.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180°).
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