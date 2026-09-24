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Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33608) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33608)

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Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 1
Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 2
Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 3
Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 4
Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 5
Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 6
Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 7
Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка// Matrix - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652855
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33608)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Размеры в упаковке, см
80х10х5
Вес, г.
680

Описание товара Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33608)

Алюминиевый уровень MATRIX используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33608)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Описание
Алюминиевый уровень MATRIX используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 800 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33608) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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