Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652850
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х7х2
Вес, г.
398
Описание товара Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)
Алюминиевый уровень 800 мм MATRIX 33226 это инструмент, который широко используется для выполнения точных измерительных работ при ремонте, строительстве. Приспособление имеет три колбы с жидкостью, которые позволяют проверять отклонения различных плоскостей по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. Уровень выполнен из упрочненного алюминиевого профиля прямоугольного сечения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитУровень лазерный Bort BLN-15 91275714
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL QB Green Set
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 set (1-2-123)
-
В наличииЦена 4 970 руб. 8 540 руб.1243 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Алюминиевый уровень 800 мм MATRIX 33226 это инструмент, который широко используется для выполнения точных измерительных работ при ремонте, строительстве. Приспособление имеет три колбы с жидкостью, которые позволяют проверять отклонения различных плоскостей по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов. Уровень выполнен из упрочненного алюминиевого профиля прямоугольного сечения.
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33226)