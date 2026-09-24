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Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604)

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Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 1
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 2
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 3
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 4
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 5
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 6
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 7
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 8
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 9
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 10
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 11
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 12
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 13
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 14
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 15
Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 12
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 13
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 14
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 15
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604)
520 руб.
  • Гарантия производителя
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х3х3
Вес, кг.
18

Описание товара Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604)

Алюминиевый уровень 400 мм MATRIX 33604 используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый уровень 400 мм MATRIX 33604 используется как в бытовых условиях для проведения ремонта помещений, так и в профессиональной сфере деятельности. Инструмент представляет собой жесткий алюминиевый профиль прямоугольного сечения с одной фрезерованной гранью. На корпусе расположено три акриловых глазка для точного измерения отклонений от вертикальности, горизонтальности и от угла под 45°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 400 мм, фрезерованный, 3 глазка Matrix (33604) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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